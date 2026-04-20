撐完153場巡演才知…鄧紫棋自爆罹地中海貧血 「很佩服自己」

鄧紫棋自爆近日才得知原來自己患有地中海貧血。(取材自微博)

有著「小巨肺」封號的香港 歌手鄧紫棋 早年登陸後身價暴漲，近日她舉行「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」，剛完成台北小巨蛋的演唱。一向愛與歌迷互動的鄧紫棋，百忙之中不忘開直播聊天。近日，她自爆剛得知原來自己患有地中海貧血，在患病的情況下還完成了上百場演出，連她自己都佩服自己。

香港01報導，鄧紫棋在直播中首次公開自己確診地中海貧血。她說，「我媽突然告訴我，原來我有地中海貧血，我都不知道」，鄧紫棋嘆道，「我地中海貧血，然後我做這個巡演做了153場，我累不是很正常嗎？」最後並笑言，「我挺佩服我自己。

鄧紫棋更指在台上表演時，全靠意志力在撐，有歌迷留言問到鄧紫棋唱到幾時，鄧紫棋回答有時不是不想唱，得看身體狀況，「身體吃得消才能唱下去」。

除了地中海貧血，鄧紫棋剛出道時便透露左邊顎骨萎縮，上下兩排牙齒不能完全合埋，故有時說話會口齒不清，發音會「漏風」，卻成就了她的獨特唱腔。

除此之外，鄧紫棋與前經理人張丹的恩怨也引發關注。

近日，她罕見在台上提及與前經理人張丹之間的恩怨。她透露當年在參與內地節目「中國新說唱」時，對方向她施壓要求退出，最終引起酬勞及合約的爭議，雙方從昔日最信任的合作夥伴關係變成對立。儘管如此，她仍心懷感激表示，「為了證明我不是在翻舊帳，感謝我的前公司最後在我的堅持下，還是讓我去了」。

鄧紫棋在演唱會上更以一幕撕碎與張丹及製作人Lupo Groinig合照的畫面作結，令整場演出充滿諷刺。