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所代言商品涉造假風波 張靜初售後處理方式挨轟

娛樂新聞組／綜合報導
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代言產品出狀況，張靜初售後處理方式引發網友不滿。(取材自微博)
代言產品出狀況，張靜初售後處理方式引發網友不滿。(取材自微博)

跨境電商進口保健品「優思益」涉嫌原產地造假、虛假宣傳的風波持續發酵，曾帶貨該產品的女星張靜初因售後處理方式引發網友不滿，多名消費者反映面臨退貨無門、退款難的困境。

揚子晚報報導，此前媒體曝光「優思益」保健品存在原產地造假等問題後，明道、李若彤、章小蕙等多位曾帶貨該產品的明星、直播主迅速發聲明道歉，並同步公布售後方案，承諾為消費者全額退款。

與其他明星的積極處理形成鮮明對比的是，一些在張靜初直播間購買過產品的網友表示，目前仍未拿到退款，陷入退貨無門的窘境。

對此，張靜初回應，自己剛從秘魯旅行回來，已看到網友關於「優思益」的評論，當前問題的解決方式仍需通過平台售後和客服統一處理，同時表達了對網友情緒的理解，並承諾後續會持續關注此事，感謝網友的理解與支持。

報導說，張靜初的回應並未平息網友的不滿，網友表示「平台都跑掉了，能不能直接解決？」還有網友直言「優思益所有直播間的直播主都是自己退款，只有她這樣輕描淡寫推給平台」。

另有網友對張靜初的處理方式提出質疑，認為明星帶貨獲取了平台佣金，理應承擔相應責任，「可以先給大家退款，再和其他明星一起起訴品牌方、平台方，先維護好自身形象，虧錢已經不是最重要的事情了」。

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