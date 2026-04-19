「浪姐」錄製時 廁所門是鎖的…謝娜爆料讓全網炸鍋

謝娜爆料「浪姐」錄製時廁所門是鎖的，頓時讓網民炸鍋。(視頻截圖)

「乘風2026」（浪姐7）主持人謝娜分享節目幕後花絮，透露平常姐姐們錄影時「廁所門是鎖著的」，並稱李小冉前一天表演RAP即興創作的歌詞「姐姐都要憋爆了」是真有其事。謝娜的爆料頓時讓網民炸鍋，怒轟「浪姐7」節目組的管理方式「沒人性」、「不人道」；有網民質疑不讓姐姐們在錄製期間上廁所是為清點和管控人數。節目組截稿前尚未對此回應。

謝娜的這條爆料直接讓節目組的後勤安排成了輿論焦點。由於謝娜此前曾被吐槽在直播中途如廁是「控場差」，她為此而感到委屈，再加上李小冉的「憋爆了」竟是真事，並非舞台效果，消息一出，社交平台評論區瞬間炸開了鍋。

不少網民為姐姐們沒有「如廁自由」感到心疼，原來每次錄節目都經歷著不為人知的「極限挑戰」，狠批評節目組「上廁所幾分鐘根本不影響節目進度」，為管控流程而採取鎖門這種「一刀切」的極端措施，實在是對藝人不尊重，質疑「節目組是不是怕清點人數時找不到人而為之呀」。

也有網民提出，如果節目組是出於安全或防止干擾錄製的考慮，完全可以使用指紋鎖等智能管理方式，而不是簡單粗暴地一鎖了之。

除了廁所插曲，謝娜還提到另一個「名場面」高發環節——選人。她形容選人是「非常非常糾結，非常非常長的一個環節」，因為姐姐們性格各異，有的乾脆俐落，有的反覆權衡。但她也坦言，這個漫長糾結的過程「每次都非常非常好看，會出非常非常多的名場面」。