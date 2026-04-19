張曼玉現身北京 臉腫笑容僵被嘲 1舉動卻讓粉絲讚爆

張曼玉出席汽車品牌活動。（取材自微博）

61歲的張曼玉 近日現身北京，以資深車主身分出席一場汽車品牌活動，張曼玉一身簡約的白色穿搭和光亮的蘋果肌，被許多粉絲點讚「我的女神回來了」。不過也有網民稱，當天張曼玉的皮膚確實緊繃，脖子也很光滑，但蘋果肌飽滿得有些過頭，臉部僵腫到一度認不出，調侃難怪她拒上「浪姐」，「張曼玉沒去浪姐來這了」還登上了熱搜。

據網易報導，4月16日，張曼玉現身北京王府井，以資深車主身分出席路虎攬勝品牌活動「攬勝之境」，她身穿簡約白色穿搭，狀態從容優雅。活動中，她分享了自己選擇攬勝的原因：如同挑選電影角色，看重與車之間的「共鳴」，追求「不張揚、但難忘」的內在質感。

張曼玉出席汽車品牌活動。（取材自微博）

由於張曼玉已有一陣子未在社交網路亮相，此次在北京亮相的生圖被放上網路，隨即在微博 累計近6千萬閱讀量，引發廣泛關注。不少粉絲說，張曼玉穿著一襲白色的衣服，頭上是一個看起來比較時尚的髮型，尤其是發亮的蘋果肌，讓她雖已經年過六旬，眉眼間仍散發著當年的巨星風采，紛紛留言「這氣質美人，太讚了」，「我的女王終於來了」。

張曼玉的白褲白鞋上沾滿了泥土，她仍不以為意。（取材自微博）

而張曼玉的隨和和敬業也讓網民印象深刻，據網傳視頻，活動在戶外舉行，當天下雨，為配合拍攝，她穿著白衣白鞋二話不說踩進了泥地，褲角和白鞋上沾滿了泥土，卻完全不以為意，說話時語氣溫柔，毫無明星架子，讓粉絲大讚。

張曼玉為汽車品牌拍攝的宣傳照。（取材自微博）

不過也有網民認為，當天的張曼玉皮膚確實緊繃，幾乎找不到什麼皺紋，脖子也很光滑，狀態遠超大多數同齡人，但面部怎麼看就是不自然，蘋果肌飽滿得似有些過頭，下巴的線條和笑容也顯僵硬，和年輕時靈動的模樣差了很多。

此前有傳聞稱芒果台天價邀請張曼玉參加「浪姐」但多次被拒絕。有網民感慨，張曼玉現在的臉這麼僵硬，哪裡敢上浪姐的高清鏡頭，調侃「怪不得不上浪姐，高清鏡頭一懟，豈不是全露餡？」。