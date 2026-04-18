央視重拍「西遊記」 唐僧找來王一博 全網沸騰了

王一博清冷俊秀氣質，被看好高度貼合唐僧的形象。(取材自微博)

近日，央視宣布將在2027年第一季度正式開拍「西遊記」，導演是費振翔，預估27集，投資高達5億。選角上，孫悟空將海選戲曲演員，而唐僧一角則傳出有望由頂流男星王一博擔綱，消息一出，全網炸鍋。

新版「西遊記」由「鬼吹燈」導演費振翔執導，製作上採實景拍攝，取景地將遍及新疆火焰山、甘肅 榆林窟及印度 那爛陀遺址，且有望與中科院特效結合，旨在還原原著精髓。

選角上，靈魂人物孫悟空將海選戲曲演員，豬八戒傾向喜劇演員，沙僧考慮武生或新人，均強調專業適配性。

最引眾人關注的是，網傳王一博有望出演唐僧一角。據了解，王一博這兩年作品不多，且他對劇本要求高，不少網友看好王一博清冷俊秀氣質，高度貼合唐僧的「僧面菩薩」形象，甚至有人覺得他和86版徐少華飾演的唐僧有著幾分相似。

巧合的是，王一博和玄奘大師為洛陽同鄉，若真由他飾演此角色，被解讀為文化宣傳的加分項。

儘管消息傳得沸沸揚揚，但目前仍屬非官方消息；也部分網友擔憂經典角色翻拍風險，表示「既期待又怕其挨罵」。有趣的是，還有網友戲稱若由王一博演唐僧，「九九八十一難將變成女妖精團建現場」、「猴哥要失業了」，相關評論笑翻一票人。