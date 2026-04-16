我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

京都男童棄屍案／繼父認了「是我做的」供稱一時衝動掐脖殺兒

月薪5000都難找 照護華人長者 男護工超少

「射雕英雄傳」男星驚傳逝世 曾與劉德華同住一屋

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港資深演員潘宏彬逝世，享年63歲。(摘自小紅書)
香港資深演員潘宏彬逝世，享年63歲。(摘自小紅書)

第44屆香港電影金像獎紀念特刊近期內容曝光，當中公布的年度辭世影人名單中，竟出現資深演員潘宏彬名字，享年63歲，消息傳出後引發業界與影迷議論。

回顧其演藝歷程，潘宏彬早年出身於無線電視藝員訓練班第10期，與劉德華、梁家輝、徐錦江等人同期受訓。1980年代初，他憑參與劇集新紮師兄嶄露頭角，與梁朝偉、劉青雲同台演出，逐步建立觀眾緣。此後，他持續參演多部電視劇，包括「獵鷹」與「鹿鼎記」，在螢光幕上累積穩定作品量。

除香港本地發展外，他亦曾赴台拓展演藝版圖，參與「射鵰英雄傳」與「情在天涯」等劇演出，逐步打開知名度。同時，他亦涉足電影領域，演出如「靚妹仔」、「彩雲曲」等作品，展現不同類型角色的詮釋能力。

不過在事業發展穩定之際，他於1998年選擇退出演藝圈，轉向房地產相關工作，淡出螢光幕長達多年。直到2014年，才於電影「微交少女」短暫復出，再次現身影壇，勾起觀眾對其過往作品的記憶。

在個人交誼方面，潘宏彬與劉德華因訓練班結緣，早年關係密切，畢業後亦曾多次合作，甚至一度同住。然而隨著他轉行發展，彼此生活圈逐漸分開，外界也多次傳出兩人已少有往來。對於相關傳聞，他本人過去始終未多作回應，行事風格低調。

梁朝偉 香港 劉德華

上一則

沒離過婚的女人不談？鍾漢良「蜜語紀」秒回何以琛…本尊回應了

下一則

54歲黎姿辣曬比基尼凍齡神顏 網讚三寶媽逆天曲線「根本少女」

延伸閱讀

「邵氏五虎將」再殞一人 鄭雷辭世享壽82歲「神鵰俠侶」裘千仞成絕響

「邵氏五虎將」再殞一人 鄭雷辭世享壽82歲「神鵰俠侶」裘千仞成絕響
「蝙蝠俠」87歲男星驚傳驟逝 名導諾蘭痛失至親

「蝙蝠俠」87歲男星驚傳驟逝 名導諾蘭痛失至親
「古惑仔」男星驚傳驟逝 「消失18年」醉酒跌倒腦出血 好友證死訊

「古惑仔」男星驚傳驟逝 「消失18年」醉酒跌倒腦出血 好友證死訊
跌倒腦出血 「古惑仔」港星李道瑜58歲離世

跌倒腦出血 「古惑仔」港星李道瑜58歲離世

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

2026-04-15 19:01

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機