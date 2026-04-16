「射雕英雄傳」男星驚傳逝世 曾與劉德華同住一屋

香港資深演員潘宏彬逝世，享年63歲。(摘自小紅書)

第44屆香港 電影金像獎紀念特刊近期內容曝光，當中公布的年度辭世影人名單中，竟出現資深演員潘宏彬名字，享年63歲，消息傳出後引發業界與影迷議論。

回顧其演藝歷程，潘宏彬早年出身於無線電視藝員訓練班第10期，與劉德華 、梁家輝、徐錦江等人同期受訓。1980年代初，他憑參與劇集新紮師兄嶄露頭角，與梁朝偉 、劉青雲同台演出，逐步建立觀眾緣。此後，他持續參演多部電視劇，包括「獵鷹」與「鹿鼎記」，在螢光幕上累積穩定作品量。

除香港本地發展外，他亦曾赴台拓展演藝版圖，參與「射鵰英雄傳」與「情在天涯」等劇演出，逐步打開知名度。同時，他亦涉足電影領域，演出如「靚妹仔」、「彩雲曲」等作品，展現不同類型角色的詮釋能力。

不過在事業發展穩定之際，他於1998年選擇退出演藝圈，轉向房地產相關工作，淡出螢光幕長達多年。直到2014年，才於電影「微交少女」短暫復出，再次現身影壇，勾起觀眾對其過往作品的記憶。

在個人交誼方面，潘宏彬與劉德華因訓練班結緣，早年關係密切，畢業後亦曾多次合作，甚至一度同住。然而隨著他轉行發展，彼此生活圈逐漸分開，外界也多次傳出兩人已少有往來。對於相關傳聞，他本人過去始終未多作回應，行事風格低調。