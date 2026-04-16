我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

演技碰撞…李夢在「蜜語紀」使壞 搶朱珠老公不手軟

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
都市情感劇「蜜語紀」由鍾漢良、朱珠主演。（取材自微博）
都市情感劇「蜜語紀」由鍾漢良、朱珠主演。（取材自微博）

都市情感劇「蜜語紀」開播，憑藉豪門太太離婚逆襲的強衝突設定，演員朱珠、李夢演技碰撞，是一場「靜水深流」與「淬毒鋒芒」的極致對峙，兩名女演員以截然不同的表演風格，她們的對手戲不僅是劇情高光，更被觀眾譽為教科書級的女性角色互文。

「蜜語紀」講述朱珠飾演的許蜜語在十周年結婚紀念日，撞破經超飾演的丈夫聶予誠出軌李夢飾演的閨密魯貞貞，許蜜語果斷離婚卻遭算計，800萬共同財產被偽造成投資虧損，讓她反而背上200萬債務。身無分文的她從五星級酒店保潔起步，與鍾漢良飾演的經理紀封從職場對立到攜手逆襲。

李夢「使壞」實力早在「墨雨雲間」中就有所體現，但新劇中她又挑戰了一個更有難度的小三角色。

李夢在「蜜語紀」挑戰小三角色。（取材自微博）
李夢在「蜜語紀」挑戰小三角色。（取材自微博）

魯貞貞並非靠美貌取勝的小白花，而是‌理性惡女‌，她不哭不鬧，卻處處設局，從酒店捉奸到職場截單，再到宴會挑釁，每一步都精準打擊女主的心理防線。

在燭光晚餐場景中，她假裝路人拍照，看到男主心虛時嘴角微揚，眼神如鉤，將掌控感演繹到極致。面對朱珠質問時，她毫無羞恥感，甚至反唇相譏「一個巴掌拍不響」，展現出極強的心理優勢。

朱珠則是以靜寫動，發現丈夫出軌時，她手指微顫、眼神空洞，一滴淚未落。在潑酒離婚名場面，她先閉眼深吸，再睜眼冷笑，手腕穩定傾倒紅酒。當她從豪門闊太跌落為酒店保潔員時，她全程‌無歇斯底里，卻字字誅心‌。

朱珠在「蜜語紀」實現豪門太太離婚逆襲。（取材自微博）
朱珠在「蜜語紀」實現豪門太太離婚逆襲。（取材自微博）

兩人的演技對決‌讓網友大讚「一張臉寫滿故事，一張臉藏不住野心」。李夢也因為壞出新高度，「李夢演小三看起來好難對付」詞條一度登上熱搜。

另外，51歲的鍾漢良飾演酒店總經理被讚美衣品出色，其身材保持得宜，穿什麼都好看。但部分觀眾認為其‌面部略顯緊繃、表情僵硬‌，「醫美痕跡明顯」，反而影響菁英感的塑造；儘管外形受爭議，但他在「紅酒吻」等關鍵戲分中仍展現出成熟演員的控制力。

上一則

沒演「逐玉」卻漲粉百萬… 何潤東再執導筒 笑憶鵰王往事

下一則

「整形過後」投資1億回收2000萬 温昇豪：試錯過程

延伸閱讀

吳慷仁「笑著發瘋」演技封神…孫儷：他讓我感覺自己真被PUA了

吳慷仁「笑著發瘋」演技封神…孫儷：他讓我感覺自己真被PUA了
娛樂／喜劇、文藝電影到夜王… 鄭秀文「港女」映照時代

娛樂／喜劇、文藝電影到夜王… 鄭秀文「港女」映照時代
再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」

再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」
「楚喬傳2」爆差評 網轟：「寶寶將軍」毀經典IP

「楚喬傳2」爆差評 網轟：「寶寶將軍」毀經典IP

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰