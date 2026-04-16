演技碰撞…李夢在「蜜語紀」使壞 搶朱珠老公不手軟

都市情感劇「蜜語紀」由鍾漢良、朱珠主演。（取材自微博）

都市情感劇「蜜語紀」開播，憑藉豪門太太離婚逆襲的強衝突設定，演員朱珠、李夢演技碰撞，是一場「靜水深流」與「淬毒鋒芒」的極致對峙，兩名女演員以截然不同的表演風格，她們的對手戲不僅是劇情高光，更被觀眾譽為教科書級的女性角色互文。

「蜜語紀」講述朱珠飾演的許蜜語在十周年結婚紀念日，撞破經超飾演的丈夫聶予誠出軌李夢飾演的閨密魯貞貞，許蜜語果斷離婚卻遭算計，800萬共同財產被偽造成投資虧損，讓她反而背上200萬債務。身無分文的她從五星級酒店保潔起步，與鍾漢良飾演的經理紀封從職場對立到攜手逆襲。

李夢「使壞」實力早在「墨雨雲間」中就有所體現，但新劇中她又挑戰了一個更有難度的小三角色。

李夢在「蜜語紀」挑戰小三角色。（取材自微博）

魯貞貞並非靠美貌取勝的小白花，而是‌理性惡女‌，她不哭不鬧，卻處處設局，從酒店捉奸到職場截單，再到宴會挑釁，每一步都精準打擊女主的心理防線。

在燭光晚餐場景中，她假裝路人拍照，看到男主心虛時嘴角微揚，眼神如鉤，將掌控感演繹到極致。面對朱珠質問時，她毫無羞恥感，甚至反唇相譏「一個巴掌拍不響」，展現出極強的心理優勢。

朱珠則是以靜寫動，發現丈夫出軌時，她手指微顫、眼神空洞，一滴淚未落。在潑酒離婚名場面，她先閉眼深吸，再睜眼冷笑，手腕穩定傾倒紅酒。當她從豪門闊太跌落為酒店保潔員時，她全程‌無歇斯底里，卻字字誅心‌。

朱珠在「蜜語紀」實現豪門太太離婚逆襲。（取材自微博）

兩人的演技對決‌讓網友大讚「一張臉寫滿故事，一張臉藏不住野心」。李夢也因為壞出新高度，「李夢演小三看起來好難對付」詞條一度登上熱搜。

另外，51歲的鍾漢良飾演酒店總經理被讚美衣品出色，其身材保持得宜，穿什麼都好看。但部分觀眾認為其‌面部略顯緊繃、表情僵硬‌，「醫美痕跡明顯」，反而影響菁英感的塑造；儘管外形受爭議，但他在「紅酒吻」等關鍵戲分中仍展現出成熟演員的控制力。