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疑遭「浪姐7」惡意剪輯吵架片段 趙子琪：逼我爆料嗎？

娛樂新聞組／綜合報導
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張慧雯(左起)、孫怡、趙子琪在乘風一公表演出彩。(取材自微博)
張慧雯(左起)、孫怡、趙子琪在乘風一公表演出彩。(取材自微博)

中國演員趙子琪成為「乘風2026」首位淘汰者後，在網路上的發言引起關注。她16日連發多條微博，公開質問芒果TV惡意剪輯她與隊友張慧雯的吵架片段，她並稱回到北京後還是被人「不依不饒的搞」，難道是「要逼她爆所有的料嗎？」

趙子琪所在團隊一公表演總分845分獲勝，但因隊長孫怡個人PK失利，觸發敗隊淘汰機制，趙子琪以3票之差成為本季首位淘汰者。淘汰後，她稱被拒絕返回後台取私人物品，直言感到輕微受辱；事後她在社群說，「我一點都不難過，不會再來」。

但趙子琪多日成為自媒體談論的對象，稱她人氣、流量不行。趙子琪也多次在微博上回擊營銷號。

趙子琪質疑乘風節目組惡剪。(取材自微博)
趙子琪質疑乘風節目組惡剪。(取材自微博)

其後，趙子琪16日在微博發文質問「乘風2026」節目組惡意剪輯其與隊友張慧雯的爭執片段，「都出來說說，我跟慧雯吵架的視頻是怎麼被你們剪輯出來的」，她還直嗆「不要面子上當好人、背地裡不做人」，要求節目組給個解釋。

該片段是孫怡團隊在一公小考表現不佳後，她們在房間裡的談話。張慧雯原想安慰隊友「大家努力了就好」，但

趙子琪回應「如果不努力的話就不來節目了」，她並要張慧雯不要只是說，「你練，拿出來遛遛」、「台下沒有受苦，台上享受自己忘詞？」。最後嗆得張慧雯跑到院子哭，洗梳完的孫怡趕忙來安慰她。

趙子琪直言有些人故意帶節奏，故意傳播自己和同組成員張慧雯爭論的視頻，「傳播我和張慧雯的視頻，罵人家小姑娘不努力，她明明很努力跟每一位專業唱歌的姐姐請教。」她控訴是因為有團體需要流量才這麼不停編排自己，更在評論區再度火力全開：「惹我我就直播」。

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