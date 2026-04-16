從何以琛到毒舌霸總 鍾漢良51歲狀態逆天再翻紅

鍾漢良飾「紀封」。（圖／愛奇藝國際版提供）

51歲不老男神鍾漢良2015年以「何以笙蕭默」暴紅，近期強勢回歸，他在愛奇藝新戲「蜜語紀」化身酒店毒舌霸總，收視打贏迪麗熱巴 「白日提燈」。

雖然鍾漢良難免被說磨皮過度，劇情也偏老哏，但186公分挺拔衣架子帥氣依舊，無論是西裝造型、站姿氣場，或是對職場語境的掌握，都展現出成熟演員的控制力。

鍾漢良其實是港星，曾為張國榮 、郭富城伴舞，1993以年「少年五虎」一劇正式出道成為演員，飾演少年鍾鎮濤。1995年音樂人邰正宵挖掘他來台發展，首張國語專輯「OREA」大放異彩，外號「小太陽」，曾為台灣10大最受歡迎偶像。

隨後他演藝重心轉往中國，2010年以「來不及說我愛你」的慕容沛受歡迎，但讓他演藝事業登上顛峰的是「何以笙蕭默」，播放量破百億。直到如今都年過半百，身形依舊保持得宜，觀眾基本盤穩固。

鍾漢良、朱珠主演的「蜜語紀」描述對丈夫言聽計從的「許蜜語」（朱珠 飾），在結婚紀念日當天抓包丈夫「聶予誠」（經超 飾）出軌，因此選擇離婚，本來過著貴婦生活的她，進到飯店業，從客房清潔員做起，一步步地展開逆襲，邁向女強人之路；鍾漢良則飾演曾和她有過交集的飯店經理人「紀封」，兩人重逢後在碰撞磨合中關係逐漸拉近並彼此扶持。

首集就火力全開，蜜語在海外與丈夫共度結婚紀念日，卻意外在床上摸到陌生女子的紅色內褲，再加上襯衫上的口紅印，種種細節讓她開始懷疑丈夫外遇，婚姻危機一觸即發。此後劇情快速推進，短短3集內接連上演小三懷孕高調挑釁、女主情緒崩潰到全面覺醒，最終在眾人面前潑渣夫紅酒、霸氣宣布離婚等一連串高潮橋段，強烈衝突與爽感兼具，讓觀眾看得欲罷不能。

劇中，蜜語離婚後和紀封重逢，作為酒店集團核心管理者，紀封語氣犀利、邏輯清晰，處理員工問題毫不留情，被觀眾形容為「毒舌霸總」、「毒舌小太陽」，一句「無效方案是在浪費生命」更成為熱議台詞。面對蜜語，他嘴上雖然無情地說出「你前夫出軌，最大的幫凶就是妳自己！」但當看見她在街上遭人糾纏時，卻仍毫不猶豫衝上前出手解圍，嘴硬心軟的反差讓角色魅力更加鮮明。

鍾漢良跟朱珠在橋上拍攝另一場浪漫吻戲時，花絮裡鏡頭一轉，前夫哥經超竟也在場當電燈泡，只見蹲在地上目睹全程的他表情滿是哀怨，隨後他忍不住笑說：「我不要面子的嗎？」朱珠立刻接話回嗆「你的臉是你自己撕掉的」，一來一往逗樂現場工作人員。

鍾漢良（右）與朱珠首次相遇。（圖／愛奇藝國際版提供）