我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

張一山演新版「重案六組」拚翻身 網友憂毀經典

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
外界關注張一山能不能憑藉新版「重案六組」再創演藝高峰。（取材自微博）
外界關注張一山能不能憑藉新版「重案六組」再創演藝高峰。（取材自微博）

從大陸國民童星到口碑跌至谷底，男星張一山帶著新版「重案六組」回來了。近日一組在重慶街頭的路透照片，捕捉到張一山在拍攝現場的畫面，他身穿便服或俐落警服，眼神透出一股狠勁和專注，和平常鬆弛的模樣判若兩人。有網友直呼期待新劇上播，但也有人擔心「毀經典」，相關話題掀起熱議，而張一山能否藉新劇走出谷底，也讓影迷拭目以待。

綜合自媒體「精典劇透社」、「美芽」報導，張一山在2020版「鹿鼎記」飾演韋小寶，被全網群嘲「演技浮誇像猴戲」，口碑跌到谷底。自此之後，張一山幾乎消失在公眾視野，甚至還因暴瘦被懷疑吸毒。

新版「重案六組」路透照流出，許多人關注張一山的表現。（取材自微博）
新版「重案六組」路透照流出，許多人關注張一山的表現。（取材自微博）

後來大家才知道，張一山的暴瘦是在為話劇「一地雞毛」做準備，他在劇中一人分飾15個角色，為了貼近其中一個被生活壓垮的角色，他每天清水煮菜，瘦了將近八公斤，展現敬業精神。

這次張一山接演新版「重案六組」，挑戰那個無數人心裡的「白月光」角色──曾克強，大曾。消息傳出後評論區瞬間分成兩派，拍手叫好的人認為張一山在「余罪」中亦正亦邪的氣質，和新版大曾特情轉崗的設定相符；另一派則認為舊版李誠儒演出歲月沉澱的厚重，「張一山太瘦了，撐得起那份沉穩嗎？」

除此之外，老戲迷們對新版「重案六組」的拍攝充滿不安。這次新版故事從北京胡同搬到了重慶山城，案件加入了電信詐騙、網路犯罪、採砂黑惡勢力這些時下元素。但原版導演徐慶東2014年就已逝世，核心編劇兼主演王茜這次也沒參與，也讓戲迷擔心「又要毀掉經典回憶了」、「我的童年神劇要被魔改了嗎？」

張一山在新版「重案六組」中飾演大曾。（取材自微博）
張一山在新版「重案六組」中飾演大曾。（取材自微博）

上一則

製作「永不畏懼死囚的獨白」實境秀女星金卡戴珊前進百老匯

下一則

2026年搖滾名人堂名單揭曉 菲爾柯林斯、綠洲、莎黛入選

延伸閱讀

「楚喬傳2」爆差評 網轟：「寶寶將軍」毀經典IP

「楚喬傳2」爆差評 網轟：「寶寶將軍」毀經典IP
孫儷新劇收視「危險」發文強推 網：娘娘下場催數據?

孫儷新劇收視「危險」發文強推 網：娘娘下場催數據?
張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」
再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」

再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我