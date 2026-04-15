「蜜桃成熟時」李麗珍 昔拍三級片養家 竟換來心碎結局

李麗珍許久未公開露面，狀態依然極佳。(取材自小紅書)

香港 影壇「一代女神」李麗珍近日在訪談中，首度揭開塵封逾30年的過往，坦言當年接拍三級片的真正原因，並非為了成名，而是為了承擔家計、供弟弟出國深造。這段心酸告白，讓外界看見她默默承擔的沉重責任。

李麗珍17歲憑藉電影「開心鬼」走紅，清純形象深入人心，卻同時背負六口之家的經濟壓力。為了籌措弟弟赴加拿大 留學的費用，她在導演高志森建議下，毅然轉型接拍三級片，其中以「蜜桃成熟時」最具代表性，不僅話題十足，也讓她片酬大幅提升，甚至一度超越林青霞 等一線女星，成功改善家中生活，完成供養家人的心願。

儘管憑藉三級片累積可觀收入，李麗珍始終未放棄對演技的追求。1996年後她決定不再接演同類型作品，並在導演許鞍華執導的「千言萬語中」，以細膩內斂的演出奪下金馬獎最佳女主角，成功擺脫外界標籤，轉型為實力派演員。

演技、事業上的成功，卻未能換回圓滿的親情。隨著父母相繼離世，家庭逐漸瓦解。她坦言，當年傾盡一切供養的弟弟，在定居加拿大後聯繫日漸疏遠，如今幾乎失聯，與妹妹也多年未見。這段為家人犧牲名聲的過往，最終成為她心中難以抹去的遺憾。

現年60歲的李麗珍，坦言已長達十年未談戀愛，反而更加享受單身時光。女兒許倚榕成為她最大的精神寄託，隨著女兒即將步入婚姻，她也滿懷祝福與期待。