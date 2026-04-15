「誰敢讓我的隊員走，我走」 「浪姐」蕭薔霸氣圈粉

蕭薔護隊友說：「誰敢讓隊員走，我走。」（取材自小紅書）

凍齡女神蕭薔參戰人氣陸綜「乘風2026」（浪姐7），節目中大展「大姐大」風範，霸氣外露的宣言與義氣十足的舉動，獲得網友好評，直呼：「被圈粉了！」

噓！星聞報導，蕭薔在一公舞台與40歲的大陸演員陶昕然、曾參加女團選秀節目「青春有你2」的29歲唱跳歌手安崎一組，三人挑戰王心凌 的歌曲「彩虹的微笑」。身為隊長的她心態超好，完全成為隊伍支柱，當被問及若比賽結果不如預期該怎麼辦？蕭薔毫不猶豫地說：「我走啊！誰敢讓我的隊員走，我走！」

她說，若表現不佳那是自己「領導無方」，理應由她承擔責任。一番保護隊員的堅定言論，讓隊友聽了瞬間落淚，蕭薔更是霸氣直說：「不要哭，兩個沒有用的！」

節目播出後，大批網友瞬間被蕭薔圈粉。有網友說：「完全被蕭薔圈粉，我覺得她當時心裡已經下了決定，如果真有團員淘汰，她也不陪爛節目組玩了。」更有網友盛讚她是「目前為止最符合乘風精神」的嘉賓，認為她不只外型優異，性格更是「有智慧有擔當，會撒嬌會硬剛」。許多人紛紛留言感嘆：「台灣第一美女的名頭真不是白來的」、「不愧是台灣第一美女，魅力無限」。

除了霸氣的一面，蕭薔在節目中也展現出反差萌。她自認私下其實是「甜妹底」，甚至主動向觀眾「開名單」，表示想看酷辣妹、帥妹或 Cosplay 她都能滿足。網友對此驚喜回應：「蕭薔平時像軟妹，沒想到還怪『姐』的」、「像極了護崽的老母雞，好愛這個姐姐」。