我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

喝天價羊湯? 張晚意個體戶式闢謠 網讚效率奇快

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張晚意是娛樂圈少有的「個體戶」。(取材自微博)
張晚意是娛樂圈少有的「個體戶」。(取材自微博)

近日一則關於大陸演員張晚意「自駕遊消費1500元(人民幣，下同，約219美元)天價羊湯」的消息，在網絡上傳播。張晚意作為娛樂圈少有的「個體戶」，沒有經紀公司的他自己親自下場闢謠，他通過直播的方式澄清「絕對沒有1500元或者是1700元的羊湯」，節奏明快而果斷的回應不僅展現他坦率的態度，也讓網友大讚效率奇快，直來直去的態度被稱讚「坦蕩可愛」。

張晚意自2017年與前經紀公司解約後成立個人工作室，由於解約訴訟讓他賠償了60萬元，此後他將團隊精簡至五人左右，多次在綜藝中強調「沒有經紀公司，自己經營自己」。

除了親自在直播中澄清「絕對沒有1500元或者1700元的羊湯」，張晚意在2025年10月演唱「晚婚」時，唱到「女人真聰明，一愛就笨」後，他秒速擺手強調「不代表本人觀點哦！」即興反應被全網封為個體戶公關天花板。

去年元宵佳節，有營銷號曬出他和某女星的「同款湯圓」照片。戀情緋聞剛冒頭，工作室半小時內就甩出他在雲南劇組吃湯圓的視頻，配文「單身小張在線營業」，連帶著新劇拍攝花絮一起曝光。這種「零審批」的決策效率，讓不少簽大公司的藝人望塵莫及。

現在張晚意名下有五家工作室，前東家的官司讓他養成預判風險的習慣。他拒掉過數十個「爛片」邀約，連掃樓發禮物都堅持親自數數量，生怕落下「偏心」話柄。被粉絲誇「太帥了」時，他還會反過來調侃「別誇了，容易迷失方向」。

張晚意說話直來直往，被粉絲稱讚「坦蕩可愛」。(取材自微博)
張晚意說話直來直往，被粉絲稱讚「坦蕩可愛」。(取材自微博)

上一則

「你是不會當樹嗎」梁朝偉：角色實驗 對全裸演出沒顧忌

下一則

許光漢、周子瑜被造謠戀情 粉絲：假得離譜 連同框都沒有

延伸閱讀

宋祖兒私人小號曝光 疑密戀劉宇寧？ 第一時間回應了

宋祖兒私人小號曝光 疑密戀劉宇寧？ 第一時間回應了
演唱會上粉絲舉牌要500元 李榮浩真的轉帳了 網：嫉妒

演唱會上粉絲舉牌要500元 李榮浩真的轉帳了 網：嫉妒
「黃金配角」趙達官宣娶美女總裁 承諾共度餘生

「黃金配角」趙達官宣娶美女總裁 承諾共度餘生
42歲文章開麵館 躬身端盤子笑容滿面 網：褪去年少輕狂

42歲文章開麵館 躬身端盤子笑容滿面 網：褪去年少輕狂

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我