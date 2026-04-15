喝天價羊湯? 張晚意個體戶式闢謠 網讚效率奇快

張晚意是娛樂圈少有的「個體戶」。(取材自微博)

近日一則關於大陸演員張晚意「自駕遊消費1500元(人民幣，下同，約219美元)天價羊湯」的消息，在網絡上傳播。張晚意作為娛樂圈少有的「個體戶」，沒有經紀公司的他自己親自下場闢謠，他通過直播的方式澄清「絕對沒有1500元或者是1700元的羊湯」，節奏明快而果斷的回應不僅展現他坦率的態度，也讓網友大讚效率奇快，直來直去的態度被稱讚「坦蕩可愛」。

張晚意自2017年與前經紀公司解約後成立個人工作室，由於解約訴訟讓他賠償了60萬元，此後他將團隊精簡至五人左右，多次在綜藝中強調「沒有經紀公司，自己經營自己」。

除了親自在直播中澄清「絕對沒有1500元或者1700元的羊湯」，張晚意在2025年10月演唱「晚婚」時，唱到「女人真聰明，一愛就笨」後，他秒速擺手強調「不代表本人觀點哦！」即興反應被全網封為個體戶公關天花板。

去年元宵佳節，有營銷號曬出他和某女星的「同款湯圓」照片。戀情緋聞剛冒頭，工作室半小時內就甩出他在雲南劇組吃湯圓的視頻，配文「單身小張在線營業」，連帶著新劇拍攝花絮一起曝光。這種「零審批」的決策效率，讓不少簽大公司的藝人望塵莫及。

現在張晚意名下有五家工作室，前東家的官司讓他養成預判風險的習慣。他拒掉過數十個「爛片」邀約，連掃樓發禮物都堅持親自數數量，生怕落下「偏心」話柄。被粉絲誇「太帥了」時，他還會反過來調侃「別誇了，容易迷失方向」。