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「某藝人3個月丟13個代言」 成毅被點名就是苦主

娛樂新聞組／即時報導
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成毅疑今年以來掉了13個代言。（取材自微博）
成毅疑今年以來掉了13個代言。（取材自微博）

代言除了為藝人帶來曝光及財富外，更是人氣與商業價值最直接的體現。近日中國網友熱烈討論，某藝人開年以來三個月內丟了13個代言，曾因演出「琉璃」、「蓮花樓」的成毅被點名就是苦主。

綜合多名博主爆料及網友整理名單，成毅2025年演出的「赴山海」、「天地劍心」等劇集雖招商強勁，但收視率不如預期，導致品牌續約意願降低。今年1月至4月期間，成毅累計約13個代言合約到期未續約，包括雀巢怡養、祖瑪瓏、絲塔芙等品牌，代言數量從2025年的24個銳減成10個左右，且2026年至今沒有新增。部分品牌客服表示是因為合約自然到期，並強調合作順利結束，但成毅代言銳減的事實也引發人氣衰退的質疑。

成毅的粉絲為偶像抱屈，認為品牌方暫停續約屬團隊交接期的常規操作，不能因此否定藝人價值；而成毅現存代言如六福珠寶、GAP已續約，且綻家等新代言尚未官宣，後續商務動態仍有待觀察。

成毅疑今年以來掉了13個代言。（取材自微博）
成毅疑今年以來掉了13個代言。（取材自微博）

值得注意的是，在這波討論中，肖戰意外被點名。今年來肖戰和陌森眼鏡、元氣森林等品牌合作也「友好結束」，但資料顯示，目前肖戰手中仍持有23個代言，且新增安吉爾淨水器等合作，算是無辜中槍。

品牌代言就像零和遊戲，有人哭就有人笑，而今年來的最大贏家，莫過於因為「逐玉」暴紅的張凌赫。強大的人氣讓他拿下超過20個代言，更從高奢到國民品牌全線覆蓋，堪稱近期最強帶貨王。

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