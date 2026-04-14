演唱會上粉絲舉牌要500元 李榮浩真的轉帳了 網：嫉妒

李榮浩近日在太原舉辦演唱會。（取材自微博）

大陸歌手李榮浩近日在山西太原舉辦世界巡迴演唱會，吸引近4.5萬名歌迷朝聖。有粉絲在互動橋段舉了自製的牌子，開玩笑要李榮浩轉帳500元（人民幣，下同，約73美元）或給她簽名，沒想到李榮浩現場掏出手機，一番操作後，該名粉絲真的收到了500元，之後連簽名也拿到手。李榮浩一次滿足粉絲兩個願望，被稱讚「太寵粉」，也讓其他歌迷哀號「嫉妒死了」。

有粉絲在演唱會上舉牌，開玩笑要李榮浩轉500元給她。（取材自微博）

李榮浩「黑馬」世界巡迴演唱會日前在太原登場，現場擠滿近4.5萬名歌迷。在互動橋段時，許多人都舉起手中的牌子，希望能獲得偶像「欽點」，其中一名女子手上的牌子寫著：「最帥的浩哥：A.轉我500 B.給我簽名」。台上的李榮浩一下子就看到了這個牌子，他沒有一笑而過，也沒有選擇簡單簽個名，而是當場掏出手機操作。沒過多久，該名歌迷就收到了轉帳通知。

微博 名「追星星的鯨魚」在網路上曬出截圖，配文大喊：「李榮浩真轉我500了！全世界最帥的男人」。截圖顯示收款金額是500元，李榮浩還在付款方備註欄上寫著「乾坤未定你我皆黑馬」，呼應自己這次巡迴演唱會的主題。除此之外，「追星星的鯨魚」還曬出李榮浩幫她簽名的照片，讓網友羨慕不已。

「李榮浩真轉我500元了」的話題迅速在網上炸鍋，更衝上熱搜榜首，文章評論區更成了大型「羨慕嫉妒恨」現場。有網友哀號，「這種好事什麼時候能輪我」。還有人開玩笑說，「這哪是黑馬巡迴，這是財神爺巡迴吧」、「誰說魚與熊掌不能兼得」、「別人追星費錢，他追星賺錢」、「下次我去舉牌，寫轉我5萬」。