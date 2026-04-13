楊冪連5年為劉詩詩慶生 「一見鍾情」 互稱妹妹、嫂子

楊冪（右）連續五年為劉詩詩慶生。（取材自微博）

3月10日是演員劉詩詩 的生日，好友楊冪 當天發文為她慶生，「生日快樂，順順利利，歲歲平安！想你阿麼！@劉詩詩」 。據了解，這是楊冪連續五年為好友劉詩詩送上生日祝福。隨後，楊冪工作室轉發該生日貼文，並配文：劉老師生日快樂，跟姐@楊冪一起，祝你日日是好日，順遂每一天。

綜合媒體報導，楊冪連與劉詩詩兩人友情始於2009年「仙劍3」合作，戲外互稱「妹妹」、「嫂子」；2011年後因事業路徑差異互動減少，但自2019年起，兩人逐漸修復關係，多次在公開場合同框互動，劉詩詩曾表示她們「性格互補，一見鍾情」。

楊冪連續五年為劉詩詩慶生。（取材自微博）

據網上流傳消息，楊冪連與劉詩詩當年都從小配角開始熬起，直到「仙劍3」暴紅後，2011年劉詩詩和楊冪分別接下「步步驚心」和「宮」，兩部劇題材類似，都是穿越宮鬥劇，演出的女主角人設也類似。當時外界一直把她倆拿來比較，多次登上熱搜，一開始兩人感情沒受影響，但之後劉詩詩的聲勢暴漲，遠遠超越楊冪，甚至獲得第4屆金鷹女神獎，之後兩人慢慢疏遠。至2019年才關係升溫。

2026年春節檔，兩人在張藝謀執導的國安題材電影「驚蟄無聲」中首度合作，這是自2009年「仙劍3」、「雪見龍葵」搭檔後，時隔17年的影視重逢。