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測出「送錢」人格 黃曉明大方認領：的確是我本人

娛樂新聞組╱綜合報導
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黃曉明測出「送錢者」人格，他大方認領，有網友做了個黃曉明財神爺的哏圖，搞笑呼籲「...
黃曉明測出「送錢者」人格，他大方認領，有網友做了個黃曉明財神爺的哏圖，搞笑呼籲「黃老闆送點錢給我」。(取材自微博)

「SBTI」人格測試近期爆火，不少明星紛紛在社交媒體曬出測試結果，男星黃曉明測出屬於ATM-er（送錢者），他大方認領並幽默配文「是我本人」。話題隨即衝上了微博熱搜，不少網友笑翻，還做了個黃曉明財神爺的哏圖，接力留言「誰不想有個黃老闆呢」、「哥咋沒送到我這」、「送點給我可以嘛」。

紫牛新聞報導，SBTI測試9日上線後湧入大量用戶，這款號稱「MBTI已經過時」的玩梗版測試，以經典的十六型人格為框架，儘管作者聲明「自己極不專業，可能完全不準」，「初衷只是為了勸朋友戒酒」，但絲毫沒有減弱SBTI的破圈熱度，不光普通人玩得不亦樂乎，不少明星也跟著下場湊熱鬧。

黃曉明近日分享測出自己是 「送錢者（ATM-er）」 人格，並配文 「是我本人 （微笑）」。此次測試中，黃曉明的 「送錢者」 人格匹配度達73%，精準命中9/15個維度。

由於黃曉明在圈內一向以熱心仗義著稱，樂於為他人提供幫助，此次測試結果剛好呼應他一貫形象。

根據測試解讀，該人格並非字面意義上的 「花錢大方」，而是指習慣為他人付出時間、精力與耐心，主動承接身邊人的焦慮與麻煩，像一台 「人形ATM機」，永遠在 「支付」，習慣用 「沒事，有我」 為他人兜底，被網友調侃精準戳中黃曉明 「熱心老好人」 的公眾印象。

此外，藍盈瑩分享自己是「行者GOGO」，人生信條簡單無比，對他們來說，世界上只有兩種狀態：已完成，和即將被我完成。

蘇醒的測試結果是「貧窮者」。據了解，「西安前三」是關於蘇醒的一個網路熱梗，因為他在綜藝節目中的自我調侃與幽默回應，主要指向其富有人設。蘇醒並發文：「都散了吧，肯定不準， 這是全互聯網第一個這麼說我的」，在線吐槽這結果也太扎心。

黃曉明曬出自己的「SBTI」人格測試截圖，顯示他屬於ATM-er（送錢者），他大...
黃曉明曬出自己的「SBTI」人格測試截圖，顯示他屬於ATM-er（送錢者），他大方認領並幽默配文：「是我本人」。(取材自微博)

微博 黃曉明

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