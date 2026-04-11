42歲文章開麵館 躬身端盤子笑容滿面 網：褪去年少輕狂

演員文章開麵館了，迎賓端盤子笑容滿面。（視頻截圖）

42歲的演員文章開飯店了，清明假期時，他的大女兒文君竹，在微博 曬照，還特意帶上了吃飯的地址「八號院兒」，被猜是為了父親新開的飯店宣傳。自媒體第一滴露珠報導，文章開的飯店是陝西風味的，跟別的明星開店不一樣，他沒搞宣傳，自己穿個工服，在店裡端盤倒水、迎客點餐，活脫脫一個普通店員。

文章開的店選在上海靜安區，地段不算差，但走的是親民路線，並非高檔飯店。主打陝西家常小吃，油潑麵、涼皮、肉夾饃，還有攪團、葫蘆雞這些特色菜，人均30到50塊（人民幣，下同，約4到7美元）。裝修沒有網紅店的花裡胡哨，全是青磚、木質桌椅，明廚亮灶的設計，站在外面就能看見後廚師傅做麵、潑油。

據報導，網友拍到文章在店裡穿黑色工服，遞菜單的時候微微躬身，跟顧客說話也輕聲細語，還會貼心提醒大家別貪杯。有人要合影，他也來者不拒，全程笑臉相迎，一點明星的架子都沒有。被網友評價為「褪去年少輕狂，多了沉穩低調」，展現出對這一新身分的認真投入。章早年在片場動輒發脾氣，還有過「油潑麵罷演」、「採訪甩話筒」的狂傲操作，與現在躬身端盤的樣子，簡直判若兩人。

開店這事，家人也支持。文章大女兒文君竹開業前就特意到店試吃，還曬了父女倆頭貼頭的合影，幫著宣傳。還有網友發現，文章左手戴著婚戒，有人猜測他是不是再婚了。

報導指出，2014年的出軌事件後，文章的影視資源就斷了。以前是頂流影帝，演「雪豹」、「失戀33天」時火得一塌糊塗，出軌事件後就再沒有人找他拍戲了，近年來主要依靠話劇演出和實業投資維持事業與收入，開餐館成為他轉型的重要嘗試。

這次在上海開陝西麵館，文章算是徹底從演藝圈跨界，扎進了煙火氣裡。從頂流演員到躬身灶台的老闆，文章的「再就業」不只是謀生，更像是一種自我修復。正如網友所說：「他在煙火氣裡，演著人生下半場最真實的角色。」

網上大部分人還是挺支持的，放下明星光環踏實謀生，比靠著以前的名氣消耗自己強多了。也有一部分人覺得惋惜，說他當年演技那麼好，年紀輕輕就拿了影帝，現在卻去開飯店，有點埋沒才華。還有少數網友，一直揪著他當年的過錯不放，明確說不會去他店裡消費。

據報導，文章近年與話劇演員‌鳳梨‌（化名）交往，女方曾獲烏鎮戲劇節獎項，外形與姚笛相似，被網友調侃「宛宛類卿」。2026年初，文章被拍到帶女友回家見母親，期間因飲酒不適嘔吐，女友全程照顧。此舉被視為「見家長」信號，暗示感情已進入穩定階段。

另外，前妻馬伊琍也被傳已領證。2025年12月，向太陳嵐在直播中透露：「馬伊琍早就悄悄領證了。」 網傳其再婚對象為小她17歲的演員‌吳昊宸‌，兩人曾合作電影「找到你」，但吳昊宸多次否認戀情，稱「只是朋友」。馬伊琍本人及工作室未作回應，維持「不承認、不否認」的一貫態度。

文章開的麵館「八號院兒」是陝西風味。（視頻截圖）