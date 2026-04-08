中年迎事業第二春…佘詩曼抗焦慮祕笈 「別去想未來」

佘詩曼在演藝圈摸爬滾打了近30年，再開啟事業第二高峰。（取材自Instagram）

從1997年港姐季軍出道至今，香港 女星佘詩曼在這個圈子摸爬滾打了近30年，中年又迎來事業第二春：她在近年陸續拿出多部現象級作品，並在2026年初，憑「新聞女王2」打破紀錄，四度問鼎TVB「最佳女主角」。她有種「活在當下」的韌性，她抗焦慮祕笈非常簡單，「不要去想未來」。

新京報報導，近日，隨著律政劇「正義女神」熱播，她身披法袍、戴著眼鏡，以高等法院法官「言惠知」的身分再次回到熒屏。那個在「新聞女王」系列中淩厲如刀、誓要重構新聞權力版圖的「Man姐」文慧心消失了，取而代之的，是高等法院法官「言官」。

佘詩曼被問到如何在大眾尚未從「Man姐」文慧心的霸氣中抽離時，塑造一個全新的職業女性？她表示，「Man姐好勝、愛贏；而『言官』沉穩、堅定，甚至有溫柔的一面。」為了這種「冷色調」的轉變，徹底打破這種「似曾相識」，她展現出了演員的專業主義。她戴上口罩，獨自去香港法庭聽審；她觀察女法官走進法庭的幾秒鐘，記錄下她們說話的語氣、態度，甚至留意到一位法官穿著優雅的高跟鞋與黑絲襪。於是，她把這種真實的優雅「複製」給劇組。

早年的她曾一年拍100多集戲，平均每天只睡三、四個小時，這種「拚命三娘」的底色，讓她在51歲時依然能續寫黃金時代。面對外界冠以的「港劇最後的排面」這一重稱，她保持著一種清醒的謙遜，「我當不起，如果我可以為港劇帶來一些影響和關注，我也很願意去做。但是獎項代表的是認同，沒有一個人可以永遠在高位。」

這種「活在當下」的韌性，讓她遠離同年齡段演員慣有的焦慮感，反而迎來了事業的爆發期。她的抗焦慮祕笈非常簡單：「不要去想未來，未來是未知的。你做好你當下的每一份工作，它會帶著你走的。」這種「不內耗」的性格，讓她在題材受限的中年女演員群體中，反而開啟了事業的第二高峰。