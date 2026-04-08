我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

中年迎事業第二春…佘詩曼抗焦慮祕笈 「別去想未來」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佘詩曼在演藝圈摸爬滾打了近30年，再開啟事業第二高峰。（取材自Instagram...
佘詩曼在演藝圈摸爬滾打了近30年，再開啟事業第二高峰。（取材自Instagram）

從1997年港姐季軍出道至今，香港女星佘詩曼在這個圈子摸爬滾打了近30年，中年又迎來事業第二春：她在近年陸續拿出多部現象級作品，並在2026年初，憑「新聞女王2」打破紀錄，四度問鼎TVB「最佳女主角」。她有種「活在當下」的韌性，她抗焦慮祕笈非常簡單，「不要去想未來」。

新京報報導，近日，隨著律政劇「正義女神」熱播，她身披法袍、戴著眼鏡，以高等法院法官「言惠知」的身分再次回到熒屏。那個在「新聞女王」系列中淩厲如刀、誓要重構新聞權力版圖的「Man姐」文慧心消失了，取而代之的，是高等法院法官「言官」。

佘詩曼被問到如何在大眾尚未從「Man姐」文慧心的霸氣中抽離時，塑造一個全新的職業女性？她表示，「Man姐好勝、愛贏；而『言官』沉穩、堅定，甚至有溫柔的一面。」為了這種「冷色調」的轉變，徹底打破這種「似曾相識」，她展現出了演員的專業主義。她戴上口罩，獨自去香港法庭聽審；她觀察女法官走進法庭的幾秒鐘，記錄下她們說話的語氣、態度，甚至留意到一位法官穿著優雅的高跟鞋與黑絲襪。於是，她把這種真實的優雅「複製」給劇組。

早年的她曾一年拍100多集戲，平均每天只睡三、四個小時，這種「拚命三娘」的底色，讓她在51歲時依然能續寫黃金時代。面對外界冠以的「港劇最後的排面」這一重稱，她保持著一種清醒的謙遜，「我當不起，如果我可以為港劇帶來一些影響和關注，我也很願意去做。但是獎項代表的是認同，沒有一個人可以永遠在高位。」

這種「活在當下」的韌性，讓她遠離同年齡段演員慣有的焦慮感，反而迎來了事業的爆發期。她的抗焦慮祕笈非常簡單：「不要去想未來，未來是未知的。你做好你當下的每一份工作，它會帶著你走的。」這種「不內耗」的性格，讓她在題材受限的中年女演員群體中，反而開啟了事業的第二高峰。

香港

上一則

觀影說劇╱「鬼牽手」白天營造恐怖感 拔河戲連拍9次才OK

下一則

潘瑋柏「五歲女兒」掩面照曝光 網笑讚：眼尾像爸爸

延伸閱讀

紐約州首位亞裔女性上訴法官林凱倫 讓亞裔被看見

紐約州首位亞裔女性上訴法官林凱倫 讓亞裔被看見
龔俊演活「青年法官」盼在角色裡打磨、保持初心

龔俊演活「青年法官」盼在角色裡打磨、保持初心
浪姐晉級…唐藝昕親揭「消失4年」真相 張若昀貼心應援

浪姐晉級…唐藝昕親揭「消失4年」真相 張若昀貼心應援
金世正巡演曾陷低潮 轉念一想「30歲該樂在其中了」

金世正巡演曾陷低潮 轉念一想「30歲該樂在其中了」

熱門新聞

清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
《逐玉》中的武安侯（上圖）與電視劇《楚漢傳奇》中的項羽（下圖）。(取材自微博)

對比粉底液將軍 何潤東「滄桑霸王」翻紅 獲邀亮相蘇超

2026-04-03 14:36
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場