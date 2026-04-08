向佐曾交拜金女… 向太親自出手拆散 只有「她」最受寵

向佐(左起)、郭碧婷、陳嵐、向華強一家感情緊密。(取材自微博)

香港 影視大亨向華強妻子向太（陳嵐）與媳婦郭碧婷的婆媳關係，向來被外界視為典範。她在社群談及兒子向佐過往戀情，坦言曾親自出手「拆散」幾段感情，原因是對方被她認為過於物質、頻頻向兒子索取高價禮物、名牌包。她更直言：「如果我的兒媳婦不是郭碧婷，我也未必會是大家眼中的好婆婆。」

向太表示，理想的婆媳關係並非天生，而是需要時間磨合。她回憶與郭碧婷初次在節目中見面的情景，笑說對方當時應該已感受到她其實相當親切，並非外界傳聞中的「惡婆婆」。兩人同為摩羯座、生日僅差一天，個性都有原則與邊界感，「喜歡就是喜歡，不喜歡也很難裝出來。」

談到相處之道，向太認為關鍵在於彼此尊重。她透露，郭碧婷個性隨和、好相處，自己也十分喜歡她，對於夫妻倆的生活安排亦不加干涉，例如是否定居台北，都交由小倆口決定，不會強求每天見孫女，強調這些默契都是相處中逐漸建立。

至於過去手撕拜金女、介入兒子戀情，向太直言，當時向佐年紀尚輕、仍在學習階段，經濟能力有限，但部分對象卻不斷索取豪車、名表甚至名牌包，讓她難以認同，「如果只是貪圖家庭背景，那不是真正的感情。」她也坦言兒子個性單純，擔心受到影響，因此才會出面干預。

談及常見的婆媳矛盾，向太認為多半來自婆婆的不安全感，尤其是單親家庭，容易產生「兒子被搶走」的心理。她建議雙方應透過溝通建立信任，並強調人與人之間需要保有界線與尊重。她也以自身經驗說明「邊界感」的重要，即便與兒子一家同住一棟樓，也會先傳訊確認是否方便再上樓，不會隨意進入對方空間。她認為若條件允許，分開居住是較理想的方式，既能保有距離，也能維持良好互動。

最後，向太點出在婆媳關係中，丈夫角色至關重要。她認為男性不應選擇冷處理，而應主動扮演溝通橋梁，「不要覺得與自己無關，要有擔當，才能讓媽媽和妻子都不受傷。」