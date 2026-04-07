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戲說從頭／小趙麗穎長大了 黃楊鈿甜接棒演「冰湖重生」續命楚喬

記者陳慧貞╱綜合報導
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黃楊鈿甜(右)搭檔李昀銳主演的「冰湖重生」，被視為2017年「楚喬傳」正統續集。...
黃楊鈿甜(右)搭檔李昀銳主演的「冰湖重生」，被視為2017年「楚喬傳」正統續集。(取材自微博)

女星黃楊鈿甜主演的古裝新劇「冰湖重生」，為2017年「楚喬傳」正統續集，開播前最大話題，便是當年9歲演出童年楚喬、如今18歲的黃楊鈿，接棒「冰湖重生」成人版楚喬角色，完成跨越9年的命運連結，從眼神到氣質為角色注入「宿命感」，被劇迷狂讚根本是「天選楚喬」。

當年「楚喬傳」中，9歲的黃楊鈿甜幾乎零台詞，僅憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，令觀眾印象深刻，尤其與趙麗穎飾演的成年楚喬在情緒上的銜接與轉換，被讚是「無縫接軌」。當年大結局停在最虐心的「冰湖之戰」，諸葛玥（林更新飾）墜湖生死未卜，楚喬隨之跳入冰水，畫面戛然而止，留下劇迷長達9年的「意難平」，網友甚至笑稱「撈了9年還沒撈到」，讓續集「冰湖重生」在2024年底宣布開拍與選角時就自帶爆款體質。

雖然原班人馬未回歸，但「冰湖重生」主演被網友一致認證「神選角」，不但女主角黃楊鈿甜升格主演，男主角找來憑藉「星漢燦爛」、「九重紫」人氣飆升的男星李昀銳，詮釋從冰湖死裡逃生、轉為隱忍謀士的諸葛玥，戰損造型與破碎感演技讓人一秒入戲。

總製作人張萌讚李昀銳：「眼神中有著諸葛玥該有的隱忍與深情，押注新人需要勇氣，但一切都很值得。」

「冰湖重生」最新預告內容，諸葛玥對楚喬承諾「我答應你，我們會永遠在一起」，然而誤以為他已身亡的楚喬，卻披上紅袍與他人成婚；此外，楚喬試圖逃離亂世卻反遭追殺，不僅淪為女囚，甚至慘被浸水極刑，命懸一線之際，諸葛玥趕到她身邊，含淚道歉「我來晚了」。

趙麗穎

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