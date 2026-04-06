炫富被封殺… 李湘瘦20斤赴韶山獻花 母女現身零互動

在獻花活動上，母女倆也是站得遠遠的。（視頻截圖）

知名主持人李湘今年1月疑因母女炫富等因素被多個社交平台封殺，「消失」兩個多月後，清明節前，有網友拍到李湘和同為藝人的16歲女兒王詩齡同框，悄悄現身湖南韶山為先烈們獻花。李湘明顯瘦了許多，較其此前豐滿的體態，有網友估計至少瘦了20斤；王詩齡打扮休閒，此前身上的奢侈品全不見了。詭異的是，母女倆全程零互動，看來像冷漠的陌生人，引發諸多猜測。

據網易報導，這是李湘全平台帳號被禁關注後，母女倆首次公開同框現身。此前，今年1月中旬，李湘的抖音 、微博 、小紅書 等帳號都被禁止關注，微博提示消息顯示，該用戶因違反法律法規或「微博社區公約」被禁止關注，網友猜測與母女倆此前高調炫富、常帶女兒王詩齡參加時尚與上流圈活動，涉違反「清朗行動」引來監管介入有關。

李湘微博粉絲達2454萬，抖音粉絲421萬，小紅書有48.7萬位追蹤者，社群影響力相當高。「禁止關注」事件後，一夜之間從互聯網上「銷聲匿跡」，網傳她陷入了複雜的經濟糾紛正在接受調查，王詩齡還因此被迫從國外的貴族學校休學。但這些傳言都未獲證實。

據網友發布視頻表示，其拍到李湘母女現身韶山是3月30日，兩人看來很低調，既無提前備好的媒體通稿，也無規模龐大的隨行團隊。李湘穿著一套粉色休閒西裝與路人打招呼，而女兒王詩齡則始終緊緊挽著一位女士的胳膊，母女倆在獻花過程中，全程無互動，相較此前兩人高調炫富，看來似是刻意營造著保持距離的觀感。

變化最明顯的是李湘的身形。往昔，她身材較為豐滿，是娛樂圈眾人皆知的「微胖界」典型代表，她還被人打趣體重「快兩百斤」，如今再現身，整個人明顯瘦了許多，西裝外套凸顯出明顯的腰身曲線，曾經圓潤的臉龐也變得線條分明，小腹變得平坦，腿也細了不少，和之前相比，看樣子大概瘦了20斤。

王詩齡穿著簡約黑白配色的外套和黑色鉛筆褲，留著披肩長髮，打扮休閒，身上看不到任何曾引發熱議的奢侈品標誌。

空氣中彌漫著生疏且略顯冷淡的氣息，引來網友猜測。此前，王詩齡始終沿著母親精心規畫的「公主」路線前行，被打造成典型「星二代」。近一兩年，尤其在李湘帳號風波前後，王詩齡不再頻繁更新社交動態，也很少和母親一起進行公開的「母女秀」，穿著愈發簡約低調，似不再是總賴在媽媽身邊的「小公主」。

如今李湘的社交帳號已恢復為可關注狀態。有行業人士認為，李湘此次韶山之行，或許可看作是她「重新出發」的正式宣告，畢竟李湘還有待上映的投資電影項目，王詩齡馬上要迎來升學大學的關鍵階段。