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周杰倫杭州3小時演唱會翻車？ 被質疑「光明正大划水」

娛樂新聞組／綜合報導
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周杰倫的杭州演唱會被粉絲吐槽划水。（取材自深圳新聞網）
周杰倫的杭州演唱會被粉絲吐槽划水。（取材自深圳新聞網）

花1萬2000元人民幣（約1743美元）在雨中站3個多小時，最後發現偶像認真唱歌的時間僅1小時出頭…有歌迷吐槽周杰倫杭州演唱會，「周杰倫3小時演唱會實唱不足90分鐘」也成話題。觀眾還抱怨，嘉賓、VCR、閒聊占據大半場次，47歲周杰倫疑「唱不上去」，遇高音就頻繁遞麥給觀眾，要不就是降調，「賣最貴的票，划最大的水 」。但也有歌迷稱看了直播，「根本沒有網上說的那些划水，到底是誰在黑周杰倫啊」。

周杰倫在杭州演唱會現場。（取自第一財經）
周杰倫在杭州演唱會現場。（取自第一財經）

周杰倫3日晚上在浙江杭州奧體中心「大蓮花」體育場裡舉辦演唱會，5萬多名歌迷冒雨擠爆會場，原以為可以感受一場視聽覺與青春交會的音樂饗宴，這場被宣傳為約3小時的演出，卻被不少現場觀眾質疑「水分太大」、「光明正大划水」，讓歌迷們大呼失望與氣憤。

據眾多粉絲反饋，整場演唱會實際安排與預期有較大落差。宣傳中的3小時演出，周杰倫個人實唱部分被指不足90分鐘，有歌迷計算甚至不足1個小時，其餘大量時間被嘉賓串場、VCR播放、點歌環節以及互動閒聊所占據，其中包括魔術表演、籃球秀、好友劉畊宏上台帶全場跳健身操、駐唱嘉賓和伴唱們輪流獻聲。

黑色纜線擋住觀眾視線。（視頻截圖）
黑色纜線擋住觀眾視線。（視頻截圖）

表演質量也成為吐槽重點。不少經典老歌被進行了降調處理，遇高音段落，周杰倫頻繁將麥克風遞向觀眾，由全場大合唱完成。加上部分歌詞遺忘或新歌不熟演出當晚遭遇暴雨，舞台延伸台設計過短，導致兩側及部分區域觀眾視線嚴重受阻，整場難以看清表演， 視覺效果被網友嘲諷像「縣城拼盤商演」，這讓許多高價購票的觀眾直呼體驗與票價不匹配，社交媒體上充滿了心碎的聲音。

事件發酵後，網友觀點迅速分化。支持一方強調，47歲的周杰倫長期受強直性脊柱炎困擾，在暴雨中完成演出已屬不易，體能與嗓音機能自然衰退是客觀事實，呼籲大眾理性看待。

批評一方則直指周杰倫在杭州「翻車」：「賣最貴的票，划最大的水」 ，「我可以接受他胖了、老了，但我接受不了的是，3小時你還光明正大划水2個小時 」，「從小到大只喜歡周杰倫這個歌星，他真的是我的青春，只是這份青春情懷變得敷衍，只是我不會再去了 」，「花了8000的看台票，雨下的都是自己的眼淚」。

周杰倫

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