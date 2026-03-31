朱孝天撕「F4標籤」 參加「無限超越班4」自認黑馬

朱孝天參加「無限超越班4」自稱黑馬。(取材自微博)

台灣藝人朱孝天去年底因缺席演唱會，導致「F4變F3」，期間又自爆「被退出」，引發一連串爭議。最近他宣布參加大陸綜藝「無限超越班4」。相關預告片一出，只見他面對鏡頭大手一揮「既要又要」、「賣情懷F4」標籤，更霸氣宣告：「『無限超越班4』，我即是黑馬！」引發關注，令身為節目導師之一的曾志偉直言看到名單有朱孝天也嚇一跳，直言：「為什麼要來？」

「無限超越班」為演員專業藝訓題材的真人秀節目，近日節目前導片釋出，曾志偉、吳鎮宇、郝蕾、劉濤等導師群針對該期演員名單做評論，曾志偉坦言，看到朱孝天出現在名單中相當意外，「我很有興趣知道，朱孝天為什麼要來？」連吳鎮宇也附和，郝蕾則緩頰，建議也許可以等碰到本人再詢問。

曾志偉坦言看到朱孝天的名字嚇一跳。(取材自微博)

有趣的是，當導師群聊到對這一期學員期待時，劉濤直言：「我最怕的是帶著話題來演話題的人，覺得很恐怖。」更放重話：「那種人真的叫沾都別沾！」她雖未點名任何人，但語氣滿是芥蒂，她認為無論演員或網紅，只要在來到節目前就已想好要如何表現。劉濤說：「目的性太強，就不純粹，說話的表情，瞬間就讓人抗拒他的目的性，那一剎那真的是很要命。」

郝蕾擔任「無限超越班4」導師。(取材自微博)

郝蕾也認同，自認身為導師：「我很認真地教，他在旁邊演自己的小劇本，是覺得我們智商很低嗎？看不出這些小動作。」從導師群的反應中，節目即將開播，已可預見其中的刀光劍影。