我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙新招 助能源帳單退款 實為竊取個人資訊

布碌崙86街遊民所建商擬開工 上百民眾抗爭與警對峙

「月鱗綺紀」開播前夕…「4000年一遇美女」鞠婧禕被實名舉報逃漏稅

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鞠婧禕新劇「月鱗綺紀」日前定檔。(取材自微博)
鞠婧禕新劇「月鱗綺紀」日前定檔。(取材自微博)

被日媒評價「4000年一遇美女」走紅的大陸女星鞠婧禕，才官宣主演的新劇「月鱗綺紀」定檔4月1日，就被前經紀公司絲芭傳媒實名舉報涉嫌偷稅漏稅。據了解，稅務部門已受理核查，事件核心圍繞其2024年申報收入1100萬與實際收入超5000萬的巨額差異展開。

2013年以SNH48成員出道的鞠婧禕，以五官精緻、外型仙氣成為高人氣的「神顏」代表，她曾演過「芸汐傳」、「新白娘子傳奇」、「花間令」等劇，讓人留下深刻印象。近年，她的外貌爭議不斷，常出現她從「小方臉」到「精緻尖臉」整形的傳聞，但都沒有影響她的人氣。

據悉，她主演的「月鱗綺紀」目前預約破200萬，其餘三部待播作品「來戰」、「乾香」、「萬花世界」累計預約量突破1000萬。

不過，就在「月鱗綺紀」即將開播之際，鞠婧禕被前經紀公司絲芭傳媒實名舉報涉嫌偷稅漏稅。

絲芭傳媒在舉報信中列出鞠婧禕2024年6月至12月核心收入明細，主要收入包括「月鱗綺紀」片酬1600萬、鴨鴨羽絨外套年度代言費800萬、百度地圖合作100萬；「新視線」雜誌1100萬元、「精彩OK」900萬元、以及多項活動和品牌出席費。

絲芭傳媒舉報稱，鞠婧禕2024年申報收入僅1100.18萬元，其中近500萬元來自絲芭傳媒，但實際收入保守估計超5000萬元，瞞報比例達88%。

有業內人士質疑，檢舉時間點卡在鞠婧禕新劇「月鱗綺紀」定檔前夕，被質疑為阻撓播出的施壓手段。鞠婧禕被舉報逃漏稅相關話題瞬間登上熱搜，引起網友熱議。

上一則

張凌赫「逐玉」收官發文 親手拆CP沒提田曦薇? 網轟情商低

延伸閱讀

女頂流被索3億解約金 網猜是趙露思、迪麗熱巴、鞠婧禕…

女頂流被索3億解約金 網猜是趙露思、迪麗熱巴、鞠婧禕…
「逐玉」流量超越「難哄」 張凌赫、田曦薇超甜被窩戲遭刪粉氣炸

「逐玉」流量超越「難哄」 張凌赫、田曦薇超甜被窩戲遭刪粉氣炸
煙花店主舉報索賄 引爆店鋪後喝農藥自盡…13湘官受罰

煙花店主舉報索賄 引爆店鋪後喝農藥自盡…13湘官受罰
「逐玉」流量超「難哄」… 張凌赫、田曦薇超甜被窩戲被刪 氣炸網友

「逐玉」流量超「難哄」… 張凌赫、田曦薇超甜被窩戲被刪 氣炸網友

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物

烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物