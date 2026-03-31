「月鱗綺紀」開播前夕…「4000年一遇美女」鞠婧禕被實名舉報逃漏稅

鞠婧禕新劇「月鱗綺紀」日前定檔。(取材自微博)

被日媒評價「4000年一遇美女」走紅的大陸女星鞠婧禕，才官宣主演的新劇「月鱗綺紀」定檔4月1日，就被前經紀公司絲芭傳媒實名舉報涉嫌偷稅漏稅。據了解，稅務部門已受理核查，事件核心圍繞其2024年申報收入1100萬與實際收入超5000萬的巨額差異展開。

2013年以SNH48成員出道的鞠婧禕，以五官精緻、外型仙氣成為高人氣的「神顏」代表，她曾演過「芸汐傳」、「新白娘子傳奇」、「花間令」等劇，讓人留下深刻印象。近年，她的外貌爭議不斷，常出現她從「小方臉」到「精緻尖臉」整形的傳聞，但都沒有影響她的人氣。

據悉，她主演的「月鱗綺紀」目前預約破200萬，其餘三部待播作品「來戰」、「乾香」、「萬花世界」累計預約量突破1000萬。

不過，就在「月鱗綺紀」即將開播之際，鞠婧禕被前經紀公司絲芭傳媒實名舉報涉嫌偷稅漏稅。

絲芭傳媒在舉報信中列出鞠婧禕2024年6月至12月核心收入明細，主要收入包括「月鱗綺紀」片酬1600萬、鴨鴨羽絨外套年度代言費800萬、百度地圖合作100萬；「新視線」雜誌1100萬元、「精彩OK」900萬元、以及多項活動和品牌出席費。

絲芭傳媒舉報稱，鞠婧禕2024年申報收入僅1100.18萬元，其中近500萬元來自絲芭傳媒，但實際收入保守估計超5000萬元，瞞報比例達88%。

有業內人士質疑，檢舉時間點卡在鞠婧禕新劇「月鱗綺紀」定檔前夕，被質疑為阻撓播出的施壓手段。鞠婧禕被舉報逃漏稅相關話題瞬間登上熱搜，引起網友熱議。