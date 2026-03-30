「想像武安侯帥氣騎馬？」 張凌赫劇照 登泰國徵兵海報

「逐玉」張凌赫劇照出現在泰國徵兵海報上，引發熱議。(取材自微博)

中國男星為泰國 徵兵代言？熱播劇「逐玉」男星張凌赫古裝畫面赫然出現在泰國的徵兵海報上，還寫著「想像『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍，選擇騎兵部隊」。據了解，泰國一口氣推出55條類似蹭熱點風格的海報，泰國泰國皇家陸軍新媒體部負責人白托伊（Bai Toey）上尉也表示，她很喜歡「逐玉」這部劇，希望能藉此吸引更多泰國年輕人從軍。

紅星新聞報導，泰國一則徵兵海報的宣傳內容近日引發網友高度關注，上面直接引用中國熱播劇「逐玉」劇照，海報文案寫道：「想像『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍，選擇騎兵部隊」。詼諧的風格引發熱議。該海報製作團隊負責人白托伊上尉表示，這部最近在中國大火的古裝劇「逐玉」，在泰國也同樣很受歡迎，自己也是粉絲，她還能用中文唸出劇中男主角「武安侯」的名字。

白托伊表示，由於劇中男主角騎馬馳騁的樣子非常帥氣，且恰逢泰國徵兵季，因此團隊就想到把「武安侯」帥氣的騎馬場景，與鼓勵泰國年輕人報名參加騎兵部隊相結合的創意。

白托伊稱，由於海報才剛發布不久，暫時還沒看到對報名參軍人數的影響，不過海報已經受到泰國很多年輕人歡迎，「他們（泰國年輕人）都很喜歡這部劇，也很喜歡這組海報，我們希望能趁著這部劇的大火，衝高本季參軍人數」。

提出此創意的是白托伊團隊中的士兵查尤特·恩（Chayuth N），他是泰國一名當紅演員，目前正在服兵役，多年演藝圈經驗，讓他擅長把時下年輕人關注的熱點與陸軍宣傳相結合。