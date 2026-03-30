迪麗熱巴近視600度 搭檔陳飛宇：拍戲時看清過我嗎？

陳飛宇(右)直播中直問迪麗熱巴(左)「拍戲時看清過我嗎」，網友笑翻。(視頻截圖)

熱播劇「白日提燈」近日直播中一句幽默自嘲，瞬間曝光了大陸女星迪麗熱巴 的一個小祕密。原來，她有高度近視600度，摘下眼鏡「幾乎看不清東西」，公開場合熱巴多依賴隱形眼鏡，或忍受模糊視力工作。這讓搭檔陳飛宇不禁問：「妳拍戲時看清過我嗎？」

網友爆料，「白日提燈」一場直播中，主持人提問「若交換五感會選擇什麼」，迪麗熱巴調侃道，願將自己的高度近視「買一送一」送出去；搭檔陳飛宇立刻順勢接梗，反問一句：「那妳拍戲時看清過我嗎？」笑翻全場。

據了解，迪麗熱巴曾坦言，摘下眼鏡後「幾乎看不清東西」，為此，她佩戴的墨鏡都須訂製帶度數的鏡片，此外，為不影響上鏡，避免鏡框在鼻梁留下壓痕，她公開場合多依賴隱形眼鏡。私下裡，她則常佩戴厚重的鏡片眼鏡，並被迫養成習慣性瞇眼動作。

直播片段流出後，迅速引發討論，不少網友直呼熱巴藏得好深，有網友翻出迪麗熱巴此前疑因高度近視造成不便，仍在崗位上認真工作的往事，包括她全程硬戴隱形，一拍戲就是十幾個小時，曾因連續戴超12小時得結膜炎。

據悉，拍遠景、全景時，熱巴乾脆不戴眼鏡，全靠經驗走位，看不清對手表情，就靠聽台詞接戲，硬生生把「模糊視線」演成角色的疏離氛圍感，觀眾誇她眼神有戲，殊不知一半是近視自帶的「模糊濾鏡」，另一半全是演技硬撐。