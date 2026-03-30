女頂流被索3億解約金 網猜是趙露思、迪麗熱巴、鞠婧禕…

網傳一名「頂流」女藝人與經紀公司爆發解約糾紛，遭索賠3億人民幣，趙露思被許多網友點名。(取材自微博)

大陸網路近日瘋傳一則震撼爆料，指出一名「女頂流」藝人疑似與經紀公司爆發解約糾紛，甚至遭索賠高達3億人民幣(約4355萬美元)，消息迅速衝上熱搜，引發外界熱議。

爆料源自一名自稱任職於律師事務所的網友，對方透露正參與一宗涉及「大明星」的案件，不僅牽涉高額解約金，還伴隨複雜的經紀糾紛。由於案件金額龐大、法律程序繁瑣，加上經紀公司可能透過法律手段拉長戰線，整起官司恐將曠日廢時，短時間內難有定論。

由於爆料未點名當事人，僅以「女頂流」代稱，立刻掀起網友瘋狂猜測，包括鞠婧禕、迪麗熱巴 、趙露思 與白鹿等人氣女星全被點名。不過，目前相關傳聞皆未獲證實，仍屬網路揣測。

近年娛樂圈頻頻傳出藝人與經紀公司之間的合約爭議，從收益分配到工作安排，皆可能成為衝突導火線。此次「3億解約金」的驚人數字，也讓不少網友直呼難以想像，甚至感嘆「一輩子都未必賺得到」。

外界普遍認為，在流量與資本的角力之下，藝人要爭取更大自主權並不容易，而這起尚未明朗的風波，也再次凸顯娛樂產業背後複雜的合約問題。