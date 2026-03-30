跑8年龍套無人識 鄧凱靠「銀髮皇孫」逆襲出圈

鄧凱(右)在「逐玉」裡演銀髮皇孫(左)暴紅。(取材自微博)

「逐玉」熱播，除了張凌赫、田曦薇的主線感情線持續引發討論，劇中飾演瘋批（形容角色行為極端瘋狂）「銀髮皇孫」齊旻的鄧凱，也成為觀眾熱議焦點；鄧凱跑了八年龍套，從查無此人到全網刷屏，終於逆襲出圈了。

綜合媒體報導，鄧凱飾演的齊旻一出場就自帶陰鬱氣場，銀白長髮、冷冽眼神，再加上對孔雪兒飾演的俞淺淺近乎偏執的痴狂愛意，這對「強制愛」虐戀組合，讓不少觀眾一邊喊危險、一邊又忍不住瘋狂上頭。

出道八年，雖然演過不少角色，但鄧凱給人的整體印象是模糊的；在導演曾慶杰的鏡頭裡，他第一次有了清晰的臉。儘管他曾演出「長風渡」、「少年歌行」、「顏心記」和「仙台有樹」等熱門古裝劇，但沒人記住他。

直到「銀髮皇孫」齊旻，走的是「反派男配」愛而不得的經典路線，在口味年輕化的古偶市場中，這種角色類型有很大一部分受眾；其次，鄧凱的妝造和臉蛋，均不拉胯，劇裡的銀髮金簪，再配上華貴的毛領大氅，加上那張本就年輕的臉，在導演的打光技巧下，挖掘出了高光的美顏畫面。

而最關鍵因素是，鄧凱與對手戲演員的CP感，實在是戲裡戲外都很到位；齊旻和俞淺淺之間的恨海情天，甚至無需太多戲分鋪墊，只需這一兩個極限拉扯的片段，看完就能讓人垂直入坑、欲罷不能。

在察覺到了齊旻和俞淺淺這對CP的熱度漸增後，戲外的鄧凱與孔雪兒，又一起聯手發糖；不僅在線下活動上大方還原吻戲，微博上也是各種互動、各種@。