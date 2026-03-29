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凍齡被發哥調侃吃「防腐劑」 呂良偉分享「呂氏馬步」

娛樂新聞組／綜合報導
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70歲的呂良偉綜合生理年齡才39.9歲。(取材自微博)
70歲的呂良偉綜合生理年齡才39.9歲。(取材自微博)

70歲香港資深男星演員呂良偉是知名「凍齡男神」，還曾被周潤發調侃吃了「防腐劑」。近日，他亮相香港馬拉松活動，現場展示「呂氏馬步」並分享腿部養護技巧，精神矍鑠、步履穩健狀態引發網友關注，紛紛大讚「自律，是最好的保養品」。

呂良偉憑藉1980年代劇「上海灘」中「丁力」一角廣為人知；1991年，他在黑幫傳記電影「跛豪」中的出色表演，更是奠定了其電影代表作的地位。最近，他完成了首部全英語的好萊塢喜劇，屆時有望現身坎城影展。

日前，呂良偉和黃宗澤、黃曉明、蔡卓妍、鄧萃雯及林志玲等在香港出席馬拉松活動，他大方脫下外套，展現結實手臂，並在現場演示自創的「呂氏馬步」，動作包括雙腿打開緩慢下蹲，強調臀部發力、腰背挺直，全程氣息平穩。同場45歲黃宗澤坦言擔心，「跑不過這位前輩」。

據悉，獲封「凍齡男神」的呂良偉並非浪得虛名，他去年曾公開體健報告，顯示心血管年齡43歲、免疫系統44歲、內分泌39歲，綜合生理年齡39.9歲。多年前探望老人院時，被61歲老人誤認為「小伙子」。

呂良偉透露，與他一起出演過「上海灘」的周潤發，曾打趣問他是否吃了「防腐劑」。現場觀眾也大讚，「他眼裡的光、背上的汗，全是滿屏的生命力」。

黃曉明 周潤發 好萊塢

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