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陳牧馳官宣結婚生子 與吳楚一「斷背疑雲」又上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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吳楚一。（取材自小紅書）
吳楚一。（取材自小紅書）

大陸藝人陳牧馳和陳冰宣布結婚生子，陳牧馳此前和吳楚一疑涉「斷背情」又被網友挖出還上了熱搜。網友稱，吳楚一曾和陳牧馳同居並互稱「老公」、「寶貝」，吳楚一曾承擔陳牧馳北漂期間的房租、生活開支及醫療費用，但陳牧馳不僅多次否認與吳楚一戀情還劈腿，相較吳楚一如今以直播帶貨維生，質疑陳牧馳此次高調曬幸福是為復出鋪路，欠吳楚一一個道歉。網傳吳楚一疑似對此回應「向前看」，但未獲證實。

據搜狐報導，2023年，陳牧馳因「封神三部曲」、「星落凝成糖」走紅後，前室友吳楚一的爆料將他捲入巨大輿論漩渦。吳楚一稱兩人自2017年起有6年情感與經濟糾葛，曬出含「520」、「1314」 特殊金額的轉帳紀錄、共同生活細節（承擔房租、醫療費）及曖昧錄音，指控陳牧馳走紅後疏遠自己，甚至發律師函威脅。由於爆料時間線與陳牧馳2020-2021年和「封神」工作人員羅曼的婚史重疊，被質疑「情感雙線操作」，公眾形象遭受重創。

面對指控，陳牧馳僅發聲明否認「戀情關係」，未推翻轉帳真實性，後續選擇冷處理，僅通過法律途徑起訴造謠者，全程未與吳楚一正面回應或溝通。吳楚一則多次直播、發長文控訴，要求陳牧馳公開道歉，甚至放出兩人通話錄音，錄音中陳牧馳承認收錢，卻稱「兄弟間擁抱親吻正常」，下跪發毒誓道歉但始終未兌現。這場風波持續數月，陳牧馳被貼上「忘恩負義」、「情感騙子」標籤，事業陷入停滯，而他始終未對吳楚一的訴求給出明確答覆。

關於陳牧馳是否該向吳楚一道歉，輿論呈現兩極分化。有網友認為，從情感與責任層面看，他確實欠吳楚一一個明確回應。但從現實層面看，陳牧馳的沉默也有其考量，一方面，風波涉及私人情感與過往隱私，公開回應不利於形象修復；另一方面可能影響後續事業發展。只是這種「冷處理」 的逃避，反而讓「欠道歉」 的質疑伴隨至今。

此次官宣結婚生子，一些網友認為，很難不讓人聯想到陳牧馳的復出計畫，他似乎藉此長文釋放復出信號，而選擇高調官宣家庭，本質是一次形象重塑的公關策略，欲藉「患難夫妻」、「新手奶爸」 的正面人設，將自己從往負面爭議拉出。但不少網友並不買單，仍紛紛質疑他是否為「雙性戀」、背叛了吳楚一卻迄未公開道歉。也有不少網友猜測，「麥當勞公主」陳冰和陳牧馳在一起為的是什麼。

陳牧馳(圖)和吳楚一的斷背情，又上熱搜。（取材自微博）
陳牧馳(圖)和吳楚一的斷背情，又上熱搜。（取材自微博）

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