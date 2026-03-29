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泰徵兵海報出現「逐玉」張凌赫劇照 陸軍發言人也是粉絲

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「逐玉」張凌赫劇照出現在泰國徵兵海報，上面寫著：想像「武安侯」一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍。（取材自微博）
「逐玉」張凌赫劇照出現在泰國徵兵海報，上面寫著：想像「武安侯」一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍。（取材自微博）

中國男星為泰國徵兵代言？近日中國熱播劇「逐玉」中，飾演「武安侯」的男星張凌赫帥氣騎馬畫面，被傳出現在泰國的徵兵海報上，還寫著「想像『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍，選擇騎兵部隊」。據了解，泰國一口氣推出了55條類似蹭熱點風格的海報，泰國泰國皇家陸軍新媒體部負責人白托伊（Bai Toey）上尉也表示，她很喜歡「逐玉」這部劇，希望能藉此吸引更多泰國年輕人從軍。

據紅星新聞報導，泰國一則徵兵宣傳內容近日引發泰國網友高度關注，該徵兵海報上直接引用了中國熱播劇「逐玉」中的劇照，海報文案寫道：「想像『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍，選擇騎兵部隊」。為了吸引年輕人，他們一口氣推出了55條類似蹭熱點風格的海報，詼諧的風格引發熱議。

張凌赫在「逐玉」中的劇照。（取材自微博）
張凌赫在「逐玉」中的劇照。（取材自微博）

泰國徵兵海報製作團隊——泰國皇家陸軍新媒體部負責人白托伊（Bai Toey）上尉表示，這部最近在中國大火的古裝劇「逐玉」，在泰國也同樣很受歡迎，尤其是受到年輕人的追捧，「我無論是刷哪個網站，總是會跳出與這部劇相關的內容」。她表示，自己也很喜歡這部劇，她還能用中文唸出劇中男主角「武安侯」的名字。

白托伊表示，由於劇中男主角騎馬馳騁的樣子非常帥氣，且恰逢泰國即將開啟的徵兵季，因此團隊就想到了將「武安侯」騎馬的帥氣場景與鼓勵泰國年輕人報名參加騎兵部隊相結合的創意。

對於這組徵兵海報的效果，白托伊稱，由於海報才剛發布不久，目前暫時還沒有看到對報名參軍人數上的實際影響，不過這組海報一發布，就受到了泰國很多年輕人的歡迎，「他們（指泰國年輕人）都很喜歡這部劇，也很喜歡這組海報，我們希望能趁著這部劇的大火，提高這個徵兵季的報名參軍人數」。

提出這一創意的是白托伊團隊中的士兵查尤特·恩（Chayuth N），創意一經提出，就得到了大家的好評，隨後美工團隊Admin Team進行了相關製作。查尤特·恩是泰國一名當紅演員，目前正在服兵役，多年演藝圈的經驗，讓他很擅長將時下年輕人的關注熱點與陸軍宣傳相結合。

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