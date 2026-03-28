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51歲吳彥祖震撼告白 人生只剩20年「親揭中年危機」為了「她」存在

記者陳穎／即時報導
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吳彥祖分享自己步入中年的心境轉折。（取材自thatdanielwu IG）
吳彥祖分享自己步入中年的心境轉折。（取材自thatdanielwu IG）

51歲的吳彥祖近期接受訪問，罕見談及步入中年的心境轉折。面對外界常提及的「中年危機」，他反倒顯得從容淡定，直言50歲不是走向衰老的起點，而是重新認識自己、勇敢追尋夢想的全新階段。他也選擇放下過往的巨星光環，以「創造者」的角色重新定位人生，活得更貼近真實。

他在YouTube節目「Chill港綜研究所中」透露，40至50歲這段期間，是他人生中最關鍵的內省時期。隨著父母相繼離世，他開始深刻體悟生命的有限，甚至曾計算自己或許只剩20或30年的時間，讓他一度感到焦慮。不過，他並未將這樣的感受視為負擔，反而認為正是重新檢視人生、調整方向的契機，也讓生命在有限中變得更加厚實。

回憶人生重要轉折，他提到40歲那年同時迎來女兒誕生與母親離世，讓他深刻感受到生命的循環與無常。他坦言，過去的自己較為以自我為中心，工作與成就多半為了滿足個人目標；但在成為父親後，心態出現巨大轉變，「世界不再圍繞著我，而是為了她的未來而存在。」如今，他將生活重心完全放在家庭，從被照顧的一方，轉變為樂於付出的角色。

近年來他積極跨界發展，從賽車、建築設計到咖啡領域皆有所涉獵，他認為，50歲反而是探索新事物的最佳時機，不再像年輕時盲目奔波，而是擁有更多時間與餘裕去實踐長久以來的興趣與夢想。他也形容，現階段是人生最自在的時刻，比過去更清楚自己真正渴望的方向。相較於「演員」這個身份，他更喜歡稱自己為「Maker」，享受從無到有的創造過程。

他也將自小習武所培養的堅持與韌性，潛移默化地影響女兒。他認為，成功並非一帆風順，而是在跌倒後仍願意重新站起來的能力。展望未來，他選擇以更順其自然的態度面對人生，強調不必過度強求，「好的事情會在適當時候發生」。少了年輕時的鋒芒與急切，他更願意讓靈感與計畫自然發展，在人生新階段活出更成熟且從容的樣貌。

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