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「臥虎藏龍」後再合作 李安暌違25年合體章子怡 官方出面曝真相

記者陳穎／即時報導
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章子怡俏皮和李安一起吃冰棒。（取材自微博）
章子怡俏皮和李安一起吃冰棒。（取材自微博）

國際名導李安一舉一動向來備受全球影壇關注，自2019年推出「雙子殺手」後，新作動向更成為影迷焦點。近日外媒盛傳，他將於下月在美國加州開拍新片「金山」，甚至有消息指出將與影后章子怡繼「臥虎藏龍」後暌違25年再度合作，話題迅速引爆。不過，相關傳聞已遭否認。

先前外媒「World of Reel」指出，李安籌備多時的李小龍傳記電影進度受阻，因此轉而推動改編華裔作家張波小說的「金山」，並傳出卡司包含章子怡與曾演出漫威電影「尚氣與十環傳奇」的陳法拉，豪華陣容一度掀起熱議。

據TVBS新聞網報導，李安的助理李良山隨即出面澄清，明確表示報導內容「完全不正確」，直接否認現階段的選角名單與拍攝計畫，並呼籲外界勿過度解讀，強調若有確切消息，團隊將會正式對外公布。

儘管選角與開拍時程被證實為誤傳，但「金山」的題材仍引發期待。據悉，故事背景設定在美國淘金熱末期，聚焦兩名華裔孤兒在動盪的西部邊境掙扎求生的歷程，描繪一段充滿血淚與人性考驗的時代縮影。

李小龍 章子怡 李安

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