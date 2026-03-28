御姐高葉首搭硬漢此沙…「花花女子」殺青 網敲碗「姐狗CP」

高葉(見圖)和此沙在新片中組成「姐狗CP」。(取材自微博)

都市愛情輕喜劇題材電影「花花女子」近日殺青，該片聚焦大都市裡的年輕群體，探討了輕盈、真誠又有邊界的親密關係該如何定義。片中，首次搭檔的高葉、此沙解鎖「合作新姿勢」，被網友笑稱是「姐狗CP」。

新快報報導，「花花女子」由高葉、此沙、史策、孫安可、張弛等主演，講述獨立灑脫的資深壽險規劃師陳其樂（高葉飾演）與胡同小院設計師張典（此沙飾演）相遇後，開啟探索自我和欲望的新型情感關係，同時，她與插畫師璐璐（孫安可飾演）、話劇導演喬青（史策飾演）結下真誠灑脫的友誼，一群年輕人相互陪伴度過美好時光。

電影聚焦大都市裡的年輕群體，探討年輕人在情感的選擇與試探中，如何化解困惑、承擔選擇的後果，切中當代都市人的情感痛點。

據悉，該片是高葉、此沙首次搭檔出演大銀幕作品，二人合作將打破以往傳統愛情敘事的固有框架，攜手詮釋「敢愛敢做」的情感表達。

片中，高葉延續幹練形象，強調「掌握關係主動權，做情感絕對甲方」；此沙顛覆過往硬漢戲路，首次挑戰文藝設計師，以鬆弛感詮釋「在規則內配合」的乙方角色。二人殺青後，高葉發文呼應角色「情感甲方」定位，此沙則回應「你指揮我配合」，強化契約關係的矛盾與新鮮感，引起網友敲碗期待「姐狗CP」組合。

據悉，「花花女子」已進入後製，預計今年內上映，具體檔期待定。