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曬趙雅芝合影稱「最親密戰友」…劉松仁答案大反轉 網友笑翻

娛樂新聞組／即時報導
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劉松仁曬照公開「最親密戰友」。(取材自微博)
劉松仁曬照公開「最親密戰友」。(取材自微博)

76歲資深港星劉松仁入行逾半世紀，是不少女粉心目中的「頂級男神」。多年來，他合作過的花旦無數，且個個都是女神級。近日，他在社交平台感性發文，公開「最親密戰友」，並配上一張與趙雅芝的劇集婚照做封面，但答案竟反轉到令人想不到，但也因此突顯劉松仁幽默的一面。

香港01報導，最近，劉松仁積極經營社交平台，不時分享拍劇往事及珍貴舊照，掀起回憶殺。近日，劉松仁又在社交平台以「我最親密的戰友」為題發帖，而第一張就是他與趙雅芝拍攝「西關大少」時的婚照。當年，兩人劇中上演「黃昏之戀」，被譽為「中年CP頂配」，因此不少網民對號入座，認為劉松仁所講的「親密戰友」就是趙雅芝。

不過細看之下發現，劉松仁所說的「親密戰友」，原來是指陪伴他多年的扇子和椅子，他寫道，「我這張椅子和扇，自從90年我在台灣拍劇集，就一直貼身跟隨我。上山下海，是我最親密的戰友，不離不棄。直至現在，我仍然保留著。」

不少網友留言直呼，「看圖我以為您說趙雅芝，結果是說椅子跟扇子」、「第一，我以為你說趙雅芝；第二，這椅子質量真好」。另外，也有忠實影迷留言，「劉老師的劇每一部都追看，太好看了」，劉松仁則俏皮回覆，「沒有什麼留給你們，就只有我的作品？」字裡行間充滿睿智與風趣。

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