回應被叫「木頭帥哥」…宋威龍不承認 稱自己比較像「陽光大男孩」

宋威龍曾被網友調侃是「木頭帥哥」。(取材自微博)

因為熱播劇「驕陽似我」人氣再漲一波的大陸男星宋威龍，近日在受訪時，首度回應被叫「木頭帥哥」一事，他直言這是大眾對他的性格誤解，並強調拒絕被表象定義人格。相關話題登上熱搜。

宋威龍說，「木頭帥哥」是對其性格的片面解讀，「我覺得每個人他都有自己的性格，都有自己的閃光點的，不會因為一個人的表象或者是說一個標籤，就去斷定這個人是什麽樣子的」。他還強調，自己實際上是樂觀開朗、性格多變的人，更傾向於用「陽光大男孩」來形容。

而當被問到「男人最好的醫美是什麼」，他幽默回應「是醫美」，承認醫美對顏值提升的作用，但隨即強調自己暫無嘗試計畫。

宋威龍這種不迴避產業現象、不刻意立人設的坦誠，被網友稱為「人間清醒式發言」。

宋威龍也透露自己平時會內耗，反思自己是不是真的有問題，如果沒有的話就不會理會這些評價。他稱，「以前會看到不好的或者好的評價，可能會開心或難過，但現在波動沒有那麼大了，我會聽建議，好的建議我就收下」。

解約勝訴後帶著「驕陽似我」復出時，宋威龍受訪時曾言，「以前會失落，現在覺得已經很圓滿」，展現出心境上的轉變。