年輕女演員演主角等於沒票房？ 「天才童星」文淇發言疑被斷章取義

文淇在電影「我，許可」路演時的發言，引起熱議。(取材自微博)

出身於台灣、小時候隨家人移居蘇州的女演員文淇，近日在電影「我，許可」路演時，發表「年輕女星演主角幾乎等於沒票房」相關言論，被網友解讀為否定同行能力，意外掀起「影視行業性別偏見」的討論。

被譽為「天才童星」、「演技派怪物少女」的文淇，現年22歲，她在14歲時憑藉電影「血觀音」奪得第54屆金馬獎最佳女配角，並以「嘉年華」提名影后。近年來，文淇陸續參演許多影視劇，打開知名度。

近日，演員文淇在電影「我，許可」路演時，發言稱，「從我演員的視角來看，一個年輕的女演員演主角，幾乎就等於沒有票房。而我想說的是，當一個制片人，決定做這件事情的時候，她不可能不知道，而她願意冒著這個風險，是太讓人敬佩的事情」。一番話隨即引發網友熱議。

她的核心意圖是感謝製片方在明知市場規律下，仍堅持選擇自己擔任主演。但在傳播時被刪除了「幾乎」和後半段致敬內容，遭斷章取義簡化為「年輕女演員演主角等於沒票房」，因此遭解讀為「否定同行能力或推卸個人責任」。

不少網友認為，文淇點出了影視產業的現實，因為數據顯示，女性主演電影的票房號召力普遍低於男性主導項目。且他發言的重點應該是在對製片人勇氣的致敬，而非抱怨個人處境。

但另有網友指出，文淇的發言以偏概全，並列舉張子楓「我的姊姊」8.6億票房、章若楠電影破億率75%、劉浩存電影破億率71.4%等案例，反駁她的表述。相關話題一度引起熱議。