勸秦嵐「身體是自己的」… 王鶴棣吐「內耗不如外耗」 獲讚高情商

王鶴棣曾公開表示自己是「純純外耗型人格」。(取材自微博)

真人秀綜藝「親愛的客棧2026」最新一期播出，迎來首屆趣味籃球賽，王鶴棣 、秦嵐帶隊火熱開打，在客棧火鍋局中，眾人暢聊職場與親情話題。而王鶴棣語重心長勸解秦嵐不要太累，「身體是自己的」、勸一位大廠員工「內耗不如外耗」，被讚高情商。

「親愛的客棧」中，秦嵐作為客棧「總管」，主動承擔搬運、清潔、幫廚等多項任務。王鶴棣觀察到她的疲憊後，輕聲詢問她不停歇的原因。秦嵐解釋「把幹活當運動，對此，王鶴棣語重心長勸解，「累是一定會累的，但身體是自己的，聽見沒？我27歲的人都累，你不可能不累」。

秦嵐起初未意識到是關心，對話尾聲才恍然笑問，「你這是關心我呢？」

揚子晚報報導，主理人王鶴棣在本期迎來肉眼可見的成長蛻變。在統籌管理上，他大幅提升開會效率，分工細致明確；在服務上，他急客人之所急，想客人之所想；在團隊關懷上，他注意到秦嵐終日忙碌，多次叮囑她注意休息、別硬扛，並主動為她分擔工作。沈月稱讚，「王鶴棣越來越有老闆的樣子了」，王傳君則感慨，「王鶴棣長大了」。

而在夜幕降臨時，客棧餐桌化為最柔軟的心靈棲息地。一位大廠員工表示自己因工作經常生氣內耗、需要喝中藥調理，眾人紛紛化身心靈導師，分享自己的情緒紓解方法，沈月、張宸逍靠睡覺消化負面情緒；王鶴棣則拋出「內耗不如外耗」觀點。

其實，王鶴棣曾公開表示自己是「純純外耗型人格」，他主張「誰讓我生氣我罵誰」，避免負面情緒積壓；對人或事的遺憾不滿，堅持「當場解決」原則，有歉意也立刻表達；強調「將精力投入目標實現而非自我懷疑」。不少網友讚他高情商，「把粉絲帶離內耗」。