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戲說從頭／鄭合惠子、魏哲鳴組CP 半個娛圈挺「遲來的歡喜」

娛樂新聞組／綜合報導
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魏哲鳴在劇中飾演高冷律師。(取材自微博)
魏哲鳴在劇中飾演高冷律師。(取材自微博)

憑藉「國色芳華」中反派男二走紅的大陸男星魏哲鳴，搭檔鄭合惠子主演的愛情新劇「你是遲來的歡喜」近日開播，播放量迅速破千萬，不少網友讚鄭合惠子的百搭體質，和魏哲鳴產生強烈化學反應，兩人劇中的有趣互動被看好成為2026年春季最受關注的螢幕組合之一。

「你是遲來的歡喜」改編自顧了之的同名小說，講述高中時期因誤會錯過的「許淮頌」（魏哲鳴飾）與「阮喻」（鄭合惠子飾），十年後意外重逢，成為菁英律師的男主幫助把暗戀經歷改寫小說而陷入抄襲風波的女主，並在相處中發現高中時的暗戀並非獨角戲，最終兩人迎來「遲來的歡喜」。

魏哲鳴在劇中是高冷律師「許淮頌」，為了維持高冷形象以及接近「阮喻」費盡心機，像隻深藏不漏的老狐狸，表裡不一的反差人設成為該劇一大亮點。

而鄭合惠子是圈內有名的「百搭體質」，她曾搭檔劉學義演出古裝劇「花間令」，在只出場3集的情況下以「潘楊之好」CP引爆話題；「十二封信」搭檔任宥綸，也被觀眾封為「思念程真」CP，單日話題閱讀量破億。

而一向有著好人緣的她這次推出新劇，圈內好友紛紛大動作支持。白敬亭以「支持阮喻大作家」，呼應兩人七年前「夏至未至」的「顏值夫婦」搭檔情誼；秦嵐留言誇讚她的演技，稱「明明可靠顏值卻偏要努力」；陳都靈則巧妙結合劇中角色設定，以「催更小說」連結劇情內容，包上恩、孔雪兒、徐若晗等近十位演員同步轉發推廣，形成「半個娛樂圈聲援」盛況。

鄭合惠子是娛樂圈有名的「百搭體質」。(取材自微博)
鄭合惠子是娛樂圈有名的「百搭體質」。(取材自微博)

白敬亭

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