我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

川習會臨近 川普吹噓：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

「逐玉」流量超越「難哄」 張凌赫、田曦薇超甜被窩戲遭刪粉氣炸

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫、田曦薇有場超甜的被窩戲，播出時被刪了。(取材自微博)
張凌赫、田曦薇有場超甜的被窩戲，播出時被刪了。(取材自微博)

由張凌赫、田曦薇主演的古偶劇「逐玉」自播出以來話題不斷，連續兩周登上Netflix官方全球榜，累積360萬觀看次數，一舉刷新陸劇紀錄，成績超越白敬亭章若楠的「難哄」以及趙露思、陳哲遠「偷偷藏不住」，躍為劇王。不過，大結局中，謝征（張凌赫飾）與樊長玉（田曦薇飾）的親密「被窩戲」遭刪，氣炸觀眾。

據了解，原著與完整版劇情中，謝征與樊長玉溫存之後，樊長玉先從被窩裡起身，謝征從後面攬住她，隨後輕吻她耳垂；樊長玉被吻得耳尖泛紅，兩人互動甜度破表，滿滿氛圍感。

但正片中，這段戲被一刀剪光，只留下一個模糊的靜態相擁鏡頭，沒有動作、沒有台詞、沒有細膩的眼神與肢體互動。不少觀眾氣炸了，質疑「高光戲分被刪」、「大結局少了一半靈魂」、「謝征樊長玉最後的溫柔全被剪沒了」，並要求官方放出未刪減版。

有網友分析，親吻耳垂等動作可能因「尺度敏感」，被平台主動刪減。

其實，「逐玉」全劇最大賣點之一便是吻戲眾多，其中「浴池圓房吻戲」高甜唯美畫面曾一度掀起熱議。張凌赫受訪時談到拍攝這段戲的過程，引起不少關注。

他說，拍攝前原以為道具會是一個小木桶，沒想到是一個可容納多人的大浴池，還說自己非常喜歡那個浴缸，「作為一個南方人見到那個浴缸覺得很新奇」，不過，因為水中阻力關係，張凌赫笑稱與田曦薇拍甜蜜戲卻像「打架」一般，笑翻一票粉絲。

趙露思 章若楠 白敬亭

上一則

2026紐約電視電影節提名揭曉 天心、宋偉恩入圍：超開心

下一則

比爾馬赫常嗆川普 獲馬克吐溫幽默獎：這次我贏了

延伸閱讀

逐玉張凌赫「粉底液將軍」 軍媒看不下去：對中華文化的誤讀

逐玉張凌赫「粉底液將軍」 軍媒看不下去：對中華文化的誤讀
拜「逐玉」所賜 張凌赫3月新增4個代言

拜「逐玉」所賜 張凌赫3月新增4個代言
孔雪兒、鄧凱鴛鴦浴 3度狂吻性張力爆表

孔雪兒、鄧凱鴛鴦浴 3度狂吻性張力爆表
拍攝時像「打架」… 張凌赫「逐玉」難忘浴池吻圓房

拍攝時像「打架」… 張凌赫「逐玉」難忘浴池吻圓房

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大