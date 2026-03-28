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「浪姐7」全開麥直播 網：這下看真本事、有人要翻車了

娛樂新聞組／綜合報導
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體育界頂流王濛被看好炒高「乘風2026」整體熱度。(取材自微博)
體育界頂流王濛被看好炒高「乘風2026」整體熱度。(取材自微博)

大陸人氣綜藝「乘風2026」（簡稱「浪姐7」）即將開播，官方日前釋出「姐姐連麥尋策記」影片，讓參賽的姐姐們在賽前致電圈內好友，針對即將到來的「初舞台」尋求專業意見。影片曝光後，讓網友直呼，「好多漂亮姐姐，絕對要追」。不過，這次節目將採「全開麥直播」，讓不少網友直呼，「怕是有人翻紅有人翻車了」。

這次官宣了32位姐姐，一樣是涵蓋演員、歌手、跨界及國際藝人四大領域。演員組代表成員包括李小冉、溫崢嶸、唐藝昕、孫怡、闞清子、陶昕然等，其中。最引人關注的莫過於「甄嬛傳」祺貴人（唐藝昕）與安陵容（陶昕然）的世紀同框。

歌手組部分，以范瑋琪、曾沛慈、葉一茜、江語晨等為代表，新生代唱跳歌手也有前THE9成員安崎、前火箭少女成員徐夢潔，被看好女團出身的她們，能為節目帶來專業的舞台呈現。

跨界組方面，短道速滑運動員王濛、話劇演員萬千惠、爵士舞者淡淡、京劇演員侯宇、主持人謝楠等人的加盟，為節目增加多維觀看視角。尤其是體育界頂流王濛，憑藉直爽性格和金句頻頻出圈，被看好炒高節目熱度。

不過，「浪姐7」最引人關注的還是「全開麥直播」模式，全程無修音、無剪輯、無修時，考驗真實唱功的，網友紛紛留言「這下真的要看真本事了」、「怕是有人翻紅有人翻車了」。

范瑋琪

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