王鷗自創品牌失利 網：好好拍戲

王鷗創立的個人服裝品牌仍在虧損。（取材自微博）

演員王鷗近日在直播中罕見坦承，自己2021年創立的個人服裝品牌至今仍在持續虧損，王鷗自嘲「真的不在行做生意」，並稱自己是品牌的「終身兜底人」，靠片酬持續輸血。王鷗還談到，她目前單身，兩歲女兒由親媽幫忙帶著。

王鷗近期活躍在推理綜藝「大偵探」。(取材自微博)

王鷗於2021年創立個人服飾品牌SEAMEW，品牌名源自海鷗叫聲，融合廣西民族元素與極簡風格，傳遞東方美學與現代舒適理念。盡管品牌在設計和理念上獲得一定認可，但商業運營面臨挑戰。截至2025年，其關聯公司參保人數為0，反映出運營規模有限。

查詢該品牌官方旗艦店發現，店內服飾價格最低的一款商品為紅色吊帶，優惠前售價680元人民幣(約98.5美元)；價格最高的商品為羊毛毛呢外套，優惠前售價呢外套，優惠前售價高達6580元。

不少網友也在評論區反映「定價有點高」、「真的買不起一點」。有網友表示想去支持王鷗創業，但瀏覽後被價格勸退。也有網友建議王鷗別做生意了，「好好拍戲行不」。

王鷗在直播中分享童年趣事，原來是她從小看媽媽的時尚書、學做針線活，這份耳濡目染的愛與美學，成為了她創立品牌的初心。

而王鷗近期在推理綜藝「大偵探」中憑藉高智商角色圈粉，化身心理醫生「鷗心理」時，通過微表情分析和案情推演精準鎖定線索，被讚為「智性戀天菜」。