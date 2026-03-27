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孔雪兒、鄧凱鴛鴦浴 3度狂吻性張力爆表

記者趙大智／綜合報導
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孔雪兒飾演的俞淺淺（圖）跟鄧凱飾演的齊旻，被封為「不齊而俞」CP。（取材自微博）
孔雪兒飾演的俞淺淺（圖）跟鄧凱飾演的齊旻，被封為「不齊而俞」CP。（取材自微博）

由張凌赫、田曦薇主演的古裝劇「逐玉」近日熱播，除了主線CP外，副線角色同樣話題十足，其中，孔雪兒飾演的俞淺淺跟鄧凱飾演的齊旻，被封為「不齊而俞」CP，他倆以強烈的情感張力成功殺出重圍，帶有強制愛色彩的關係設定引發熱議，尤其劇中鴛鴦浴連續三次狂吻的橋段，更因情緒濃烈、性張力十足，成為觀眾熱議的名場面之一。

孔雪兒飾演的俞淺淺跟鄧凱（圖）飾演的齊旻，被封為「不齊而俞」CP。（取材自微博）
孔雪兒飾演的俞淺淺跟鄧凱（圖）飾演的齊旻，被封為「不齊而俞」CP。（取材自微博）

兩人近日受訪，談及被觀眾稱為「純恨賽道」代表，孔雪兒笑稱，其實不太準確，她直言俞淺淺並不愛齊旻，但鄧凱補充，齊旻對俞淺淺的情感始終是愛，只是他的愛的方式像恨，並形容這段感情可用「他逃我追、插翅難飛」來概括，結合強制愛、帶球跑等多種戲劇元素。

鄧凱進一步解析角色內心，他表示，齊旻其實是把俞淺淺視為生命中的一束光，即使對方不斷逃離，他仍試圖以各種方式留住她，「他是痛苦的，但又無法放手」。孔雪兒笑說：「我很喜歡鄧凱發怒時的嗓音，而且他演齊旻的時候眼睛總是紅紅的，很為角色加分。」

「逐玉」的演員陣容被網友盛讚為「完顏團」，飾演「安太妃」的田麗依舊凍齡亮眼，而飾演謝征舅舅的嚴屹寬，更是與霍建華、鍾漢良一起被譽為「天涯四美」的代表之一，無論主角或配角皆具高顏值和強烈存在感，為作品增添更多看點。

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