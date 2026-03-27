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劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹感情破裂撕破臉」

記者陳穎／即時報導
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劉曉慶多次傳出烏龍死訊。（取材自微博）
劉曉慶多次傳出烏龍死訊。（取材自微博）

75歲中國資深女星劉曉慶日前遭網路瘋傳「死於橫店游泳池」的不實消息，她隨即發文闢謠，並點名造謠者為親外甥，讓家族紛爭浮上檯面。事件持續延燒，如今其親妹劉曉紅也出面回應，雙方各說各話，引發外界關注。

劉曉紅受訪時直言，對姊姊目前的生活狀態感到相當痛心，認為其穿著打扮與言行舉止，流露出對老年的焦慮與不安，更質疑她身邊人士「只關心錢、不關心健康」，直言不會讓一名年過七旬的人安享晚年，甚至批評「沒完沒了地折騰」。

劉曉慶過去對妹妹一家多有照顧，不僅資助外甥教育費，甚至傳出曾提供高達人民幣300萬元（約43.4萬美元）的留學費用並協助購置房產。不過，劉曉紅則澄清，兒子幼年是由多位長輩共同照顧，當時劉曉慶忙於演藝工作，並未親自撫養。談及姊妹決裂原因，劉曉紅表示，雙方因生活理念差異漸行漸遠，加上有人從中挑撥，導致關係惡化。她也提到，自己與丈夫過去曾辭職協助打理劉曉慶創立的公司，但對方未替兩人投保，導致至今沒有任何養老保障，讓她心寒不已。

此外，外界盛傳姊妹失和與遺產分配有關。據悉，劉曉慶原本有意將財產留給外甥，後來改為捐贈給電影產業，引發妹妹一家不滿。不過劉曉紅對此否認，強調支持姊姊將遺產捐出，並表示「只希望她健康、快樂地生活」。

劉曉慶

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