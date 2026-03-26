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觀影說劇／張本煜、王佳佳重逢「時間旅館」 心事暗湧

娛樂新聞組／綜合報導
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電影「時間旅館」由張本煜、王佳佳主演。(取材自微博)
電影「時間旅館」由張本煜、王佳佳主演。(取材自微博)

由大陸青年導演翟義祥編劇並執導，大陸影星張本煜、王佳佳主演的電影「時間旅館」日前舉行首映禮，該片以南京為背景，講述了一段在時間縫隙中重逢、在遺憾裡回望的情感故事，被網友大讚「值得靜下心細品」。

揚子晚報、新聞晨報導，電影「時間旅館」改編自作家曹寇的小說「湖水倒映」，原作以其克制冷峻的筆觸，書寫了一段重逢背後的隱祕心事，而電影則在保留原著文學氣質的基礎上，以更為豐富的影像語言，將故事的時空維度延展開來，構建出一個虛實交錯的情感迷宮。

劇情講述青年作家李唐（張本煜飾）與舊愛高麗（王佳佳飾）因工作機緣在南京再度相遇，沒有激烈的衝突與刻意的煽情，三天兩夜的相處中，從酒吧裡的隨性暢聊、互訴近況，到故鄉村落的溫情回溯，再到玄武湖遊船上的沉默對峙、心事暗湧，過往深埋的愛戀、積攢多年的遺憾與未曾言說的祕密層層鋪展，精準勾勒出成年人在時間與記憶裡的情感掙扎與無奈。

選角方面，在「飛馳人生」系列中飾演記星的張本煜與「漫長的季節」裡「黃麗茹」王佳佳的組合看似意外，卻帶來了超出預期的驚喜。翟義祥稱挑選兩位主演如同介紹對象，反覆翻看兩人照片斟酌，考量二人搭檔「能不能起化學反應」。

對於王佳佳，導演不僅放大其表演中的獨特閃光點，更根據其特質增加了酒桌等戲分，拍攝中也給演員留出充足發揮空間，允許他們根據現場情況自由發揮、隨時調整，讓角色更顯真實鮮活。

小說原作者曹寇表示，這部作品是自己極少創作的男女關係題材，寫於2004年，而這部寫於22年前的作品，他近20年未曾重讀，即便翟義祥改編時也未再翻看，觀影時如同普通觀眾，卻收穫意外驚喜，稱讚影片比南韓導演洪尚秀的作品「更有南方的潮濕感」。

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