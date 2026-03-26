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「這次戲分長一點」葉祖新客串「逐玉」 喜變太子專業戶

娛樂新聞組／綜合報導
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葉祖新出演「逐玉」裡的承德太子。(取材自微博)
葉祖新出演「逐玉」裡的承德太子。(取材自微博)

從陸劇「步步驚心」裡天真莽撞的十阿哥，到「九重紫」中驚鴻一瞥的太子，再到「除惡」中野心勃勃的毒販丁來，大陸藝人葉祖新近幾年出演的角色，每一個都在打破觀眾對他前一部作品中的固有印象。他也用這些角色證明了一件事：演員的可能性，遠不止於一種。

新京報報導，春節前後，葉祖新出演的新劇「年少有為」、「除惡」接踵播出，緊接著在「九重紫」導演曾慶杰的新作「逐玉」中，他又再一次以太子身分登場。他「以小博大」的配角塑造能力接連被認可，觀眾也紛紛給他貼上「有效客串專業戶」、「權謀氛圍組組長」甚至「叔圈天菜」標籤，葉祖新照單全收，卻並不當真。在他看來，每個角色不論戲分多少，都需要認真對待；至於何時被觀眾記住，是時機和緣分的事，演員應該做的只有演好每一場戲。

「九重紫」熱播時，曾慶杰正在拍「逐玉」，劇組找到葉祖新說：「導演這邊也有一個太子，你有沒有興趣繼續來演？」葉祖新欣然前往，出演「逐玉」裡的承德太子。他跟導演半玩笑半認真地建議：「要不然這樣，以後你戲裡的所有太子我都演了。」導演說：「可以，沒問題。」

「逐玉」裡他演的承德太子在結尾部分才出場。「上次三分鐘，這次長一點，感覺有五分鐘。」葉祖新透露，那場戲拍的時候他為人物加了很多層次，「篇幅有限，沒有時間表達他更多的故事，只能把有限的東西都融入這一小段的表演裡面。」

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