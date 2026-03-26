「死在泳池」？劉曉慶痛批假消息 點名外甥造謠「殺人預告」

劉曉慶驚傳烏龍死訊，造謠者竟是親外甥。(取材自微博)

75歲大陸資深女星劉曉慶 親上火線闢謠，同時也揭開一場家族風暴。她在微博貼出截圖，痛批網路瘋傳自己「死於橫店游泳池」的假消息，隨後更進一步點名造謠者竟是親外甥，讓事件從單純謠言瞬間升級為家庭糾紛，多年積壓的恩怨也因此浮上檯面。

據了解，劉曉慶過去與妹妹一家關係密切，長年對外甥付出心力與金錢，感情如同母子。然而隨著現實與利益問題浮現，雙方關係逐漸惡化，令人不勝唏噓。

整起風波起於有網友在臉書散布她已過世的不實消息，甚至刻意拼湊他人死訊以增加可信度。對此，劉曉慶日前親自發文反擊，語氣激動表示，「又看到我去世的消息，這是殺人預告嗎？」並引用詩句「本是同根生，相煎何太急」表達心寒。當晚她再度發聲，公開對話截圖，直指造謠者就是外甥靖然。友人也留言安慰她，「你是風華絕代的人，他越這樣，你越要放光芒」，相關內容迅速引爆討論。

除了「被死亡」的謠言外，劉曉慶也控訴，近年頻頻遭人惡意檢舉，包括被指控名下房產涉及違規建築，甚至有人以檢舉人身分向相關單位施壓，同時對外釋出不實訊息，試圖帶風向影響輿論。她強調自身並未違法，對一連串操作感到憤怒且不解。

隨著事件延燒，關於遺產分配的內幕也曝光。劉曉慶過去曾口頭表示，願意將資產留給外甥，但隨著關係破裂，態度已出現轉變。她最終對外宣布，未來將把所有遺產回饋電影事業，不會留給任何親屬，形同正式與妹妹一家切割。

此外，她的前夫陳國軍也曾在著作「我和劉曉慶：不得不說的故事」中提到，妹妹一家其實不希望她有後代，認為如此一來外甥便能順理成章繼承財產。如今這段往事再被翻出，讓整起事件更添戲劇張力。