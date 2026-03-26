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張凌赫1個月新增4代言 「逐玉」熱播帶飛商業價值

娛樂新聞組／即時報導
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「逐玉」開播前，率先官宣張淩赫出任PUMA大中華區品牌代言人。（取材自微博）
「逐玉」開播前，率先官宣張淩赫出任PUMA大中華區品牌代言人。（取材自微博）

今年3月，演員張凌赫迎來商務資源大爆發，單月密集官宣4個知名品牌代言，商務版圖極速擴容。這波強勢代言節奏，與他主演的熱播劇「逐玉」熱度高度綁定，完美實現劇集熱度到商業價值的高效轉化，在同期藝人中格外亮眼。

娛樂星探號報導，從運動潮牌到國民家居、乳品、廚電，張凌赫本月合作品牌覆蓋多元賽道，個個都是行業內頗具分量的知名品牌，資源含金量十足。包括於劇集開播前率先官宣，出任PUMA大中華區品牌代言人；劇集播出後，成為全棉時代全球代言人；3月26日再獲金典官宣為品牌代言人；並於3月27日宣布與華帝合作，擔任品牌代言人，商務覆蓋再擴圈。

張凌赫此次一月四宣，離不開「逐玉」的熱播加持。他在劇中飾演的武安侯謝征圈粉無數，少年將軍、破碎戰神的人設火爆全網，人氣與口碑雙雙登頂，也讓品牌方看到了他強大的號召力與路人緣。

從預熱期到播出期，代言節奏緊跟劇集熱度，實現了劇集流量與商務價值的雙向奔赴，也印證了張凌赫過硬的觀眾認可度與市場潛力，成為當下炙手可熱的新生代實力藝人。後續隨著劇集持續熱播，張凌赫的商務版圖有望進一步拓寬。

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