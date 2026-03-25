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保安守護女總裁 「隱身侍衛」打出爽度創男頻短劇熱度

娛樂新聞組／綜合報導
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短劇「隱身侍衛」以1.05億熱度一舉打破男頻短劇紀錄。(取材自微博)
短劇「隱身侍衛」以1.05億熱度一舉打破男頻短劇紀錄。(取材自微博)

近日，短劇市場迎來以男性為主要目標受眾的男頻短劇現象級爆款。據平台數據顯示，都市奇幻短劇「隱身侍衛」以1.05億熱度值強勢登頂新劇榜、男頻榜、熱播總榜三大榜單TOP1，同時抖音上線25小時播放量破3億，一舉打破男頻短劇歷史熱度紀錄。

揚子晚報報導，「隱身侍衛」改編自閱文大神作家桃子賣沒了同名小說，以保安張易的逆襲為主線，講述其意外覺醒隱身異能後，從被人輕視的小人物，一步步憑藉實力站穩腳跟、守護所愛、攪動商局的故事。原著自帶強設定、強節奏、強爽感的核心特質，加上精細打磨劇本、精采打戲高度還原原著名場面，第二部預約人數目前已突破百萬，熱度持續發酵。

其中，打戲設計堪稱全劇一大亮點。不同於市面上多數短劇「快餐式」打戲，「隱身侍衛」邀請專業的動作指導團隊坐鎮，將異能元素與實戰動作完美融合，打戲「拳拳到肉、真實利落」。

劇中，主角張易前期作為普通保安，招式樸實接地氣，側重防禦與反擊的實用性；覺醒隱身、瞬移等異能後，動作愈發凌厲果決，既保留實戰的硬核質感，又通過精準的鏡頭語言展現異能的奇幻感，讓每一場打戲都成為推動劇情、塑造角色的重要關鍵。

此外，選角也為劇集加分不少。飾演張易的宣嘉橙精準詮釋了角色的層次感，前期眼神中的樸實隱忍、遭遇不公時的無奈，與覺醒異能後眼神的凌厲堅定形成強烈反差，將底層小人物的逆襲之路演繹得自然鮮活；飾演女總裁許嘉允的金鑫欣則以冷冽幹練的氣質將女主的獨立果敢、冷靜睿智展現得淋漓盡致。

不過，也有部分觀眾認為劇情普通、套路感重，「非受眾難共鳴」，甚至有人質疑，該劇破億背後存在「大比例付費推廣」。

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